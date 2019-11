Woede om zorgplan Apeldoorn: 'Jeugd als product met een prijskaartje'

Apeldoorn gaat mensen meer inzicht geven in de kosten van de jeugdzorg, om zo bewustzijn te creëren over de uitgaven die de gemeente Apeldoorn heeft. Het leidt tot veel boosheid: 'Dit kost jij dus, zeggen we hiermee.'

Doorverwijzers in de zorg, maar ook ouders of voogden krijgen straks te zien wat de zorg die zij vragen nu eigenlijk kost. Het idee is transparanter te zijn. Veel geld voor zorg gaat nu op aan coördinerend werk bij zorgaanbieders. Daar kan op deze manier meer duidelijkheid over ontstaan. Het is vooralsnog een redelijk uniek plan in Gelderland.

'Zorgschaamte'

Oppositiepartijen ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en PvdA vinden het drie keer niks. 'Het doet pijn als je een moeilijke behandeling hebt ondergaan en vervolgens ziet: 'dit kost jij dus!', zegt Martine Berends (PvdA). Zij spreekt over 'zorgschaamte' die je zo creëert.

'Het gaat ook nog eens vaak om mensen met sociaaleconomisch zwakke positie. En dan hen even de rekening onder de neus wrijven. Ik vind dat schandelijk en niet terecht. Wie hulp nodig heeft, moet dat gewoon krijgen', zegt het raadslid.

Asociaal

Sunita Biharie (SP), werkzaam in de jeugdzorg, is furieus. 'Dit is echt asociaal. We hebben al te maken met grote problemen in de jeugdzorg, door decentralisatie. En ook door bureaucratie. Dit is voor niemand goed. Moet ik dan als hulpverlener straks gaan uitleggen wat het kost om zorg te krijgen?' vraagt zij zich af. 'Dat is niet mijn werk!'

Het raadslid nam contact op met SP-Kamerlid Maarten Hijink. Tekst loopt door onder de tweet:

Initiatiefnemer van het plan is Gert-Jan Walgemoed (VVD). Hij denkt niet dat Biharie straks facturen moet gaan uitleggen aan cliënten. 'Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet die vragen beantwoorden.'

Niet bang voor kosten

'Wij vinden dat de regie voor zorg bij ouders moet liggen en dat daar transparantie bijhoort', zegt hij verder. 'Je ziet dit ook bij de ziektekostenverzekering. Wij denken niet dat zoiets leidt tot zorgschaamte. Het kan wel leiden tot minder fouten in de facturen.'

Ook voor oplopende kosten en dito bureaucratie is hij niet bang. 'In Wassenaar en Amstelveen doen ze al iets gelijksoortig en we hebben het hier nagevraagd: dit past in het systeem en kan mee in de normale bedrijfsvoering, zonder dat het duurder wordt.'

'Jeugd is een product geworden'

John Goessens van zorginstelling Entrea-Lindenhout heeft geen goed woord over voor de plannen. De Gelderse zorgmanager is voorstander van decentralisatie, waardoor veel zorgtaken bij de gemeenten zijn komen te liggen.

Maar hij is fel tegen het 'vermarkten' van die zorg. 'Daardoor is jeugd een product geworden met een prijskaartje, dat in de markt gezet moet worden.'

Overschaduwd

'Gaat meer kostenbewustzijn bijdragen aan betere hulp?' vraagt Goessens zich hardop af. 'Het lukt me niet om dat verband te leggen. Transparantie vind ik geen probleem. Maak inzichtelijk wat een zorgtraject kost. Maar dat is iets anders dan individuele cliënten confronteren met de kosten van hun traject.'

De manager denkt niet dat kostenbewustzijn iets gaat veranderen. 'Het verlangen dat het weer beter met de cliënt zal gaan, overschaduwt alle kennis over dagtarieven.'

