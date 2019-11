Met je neus drugslabs Ede opsporen: 'Xtc ruikt naar beschuit met muisjes'

Ede gaat xtc-geurkaarten verspreiden in de strijd tegen drugslabs. Het idee is dat mensen de geur herkennen en naar de politie stappen, waardoor criminelen sneller opgepakt worden.

'Wanneer wij een dumping of drugslab ontdekken, zullen wij in de omgeving een brief verspreiden met deze xtc-kaart', zegt burgemeester René Verhulst tegen Omroep Gelderland. 'Dan weet je precies hoe zo'n drugslaboratorium ruikt.'

Beschuit met muisjes

Xtc heeft een anijsachtige geur. Verhulst: 'De één zegt: het lijkt wel beschuit met muisjes. De ander zegt: ik had bij de Griek ouzo, daar ruikt het naar.'

Ede is niet de eerste gemeente waar deze kaarten verspreid worden. In Deventer kennen ze het bijvoorbeeld al. 'Men heeft het een paar jaar geleden ook in Brabant gedaan, daar ken ik het van', zegt de burgemeester. 'Ik dacht: dat is ook wel wat voor ons, hier in Ede.'

Probleem

Volgens de burgemeester komen drugsdumpingen regelmatig voor in zijn gemeente. En ook drugslabs zijn een probleem. In augustus werd er nog een heel groot lab aan de Ottostraat ontdekt, waar voor miljoenen werd geproduceerd.

