Trein Sinterklaas rijdt weer, alleen nu zijn de pieten de weg kwijt

De vierde aflevering van het Sinterklaasjournaal begon met positief nieuws. 'De trein rijdt weer', zei smeerpiet. 'Er was een thuisfluitertje verstopt en dan raakt het arbitragesysteem verstopt. Ik heb die thuisfluiter vervangen, het was een fluitje van een cent', aldus de piet.

En dus kon de trein op volle vaart door naar Nederland, maar daar ontstond het volgende probleem alweer. De pieten waren nog nooit met de trein naar Nederland geweest, ze kennen de weg dus niet. Maar volgens de hoofdpiet was dat ook geen probleem. 'Ik zie twee mogelijkheden: vooruit of achteruit. Vooruit is naar Nederland, achteruit naar Spanje. Vooruit dus.'

Alle kanten op

Maar niet veel later stond de trein alweer stil. De pieten kwamen op een wissel uit, maar moet de trein nu naar links of rechts? 'Mijn richtingsgevoel zegt dat we nu echt alle kanten op kunnen', stelde de hoofdpiet.



Foto: Screenshot NTR

Geheim voor Sinterklaas

Iets verderop in Apeldoorn wordt inmiddels hard gewerkt aan een 'geheim' voor sinterklaas. Ad en Co Hesie waren hier uiteraard weer bij betrokken, zij worden continue opgevoerd in het sinterklaasjournaal. Wat het geheim is? Dat is nog niet bekend, het heeft in ieder geval te maken met papier. Kortom, wordt vervolgd.

