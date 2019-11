Ook Epe steunt de Molukken

Het Molukse eiland Ambon werd in september getroffen door een aardbeving waarbij 41 doden vielen. Inmiddels zijn 170.000 eilandbewoners dakloos. Molukkers door heel Gelderland organiseren inzamelingsacties en stappen naar raadsleden van hun gemeente om te lobbyen voor slachtofferhulp.

Het CDA in Epe stelde voor om vijfduizend euro vrij te maken om de Molukken te steunen. Het voorstel kreeg steun van de Molukse gemeenschap in Vaassen, die tijdens de raadsvergadering op maandag gebakken bananen aan de raad uitdeelde.

Toch was dat niet genoeg om alle partijen over te halen. 'Is het nodig om gemeenschapsgeld op deze wijze weg te geven?', vroeg Michel Wiersinga van Nieuwe Lijn zich af. 'In 2017 vroeg het CDA zich dat ook af na de aardbevingen op Sint Maarten. We zouden daarom graag een richtlijn willen maken zodat we weten hoe we dit in het vervolg gaan doen.' Ook Epe Liberaal stemde tegen het voorstel.

De meerderheid van de raad stemde echter voor de financiële hulp. 'Het gaat om solidariteit voor een groep die een belangrijke rol spelen in onze samenleving', aldus Bertie Hendriks van het CDA. 'Het gaat ons om de lokale inbedding in de samenleving. In Vaassen hebben we een grote Molukse gemeenschap, iets wat we niet met Sint Maarten hebben.'

