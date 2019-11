Mike Snoei wil versterking bij De Graafschap: 'Onvoldoende diepgang op flanken'

De Graafschap is van plan zich in de winterstop te versterken. Trainer Snoei en technisch manager Hofstede mikken op een aanvaller met snelheid en diepgang. 'Nu zijn we te mager bezet.'

door Richard van der Made

Snoei ging er uitgebreid op in na het oefenduel tegen MSV Duisburg (2-1). De coach wil met De Graafschap promoveren en vindt dat de selectie wel een impuls kan gebruiken. Achter de schermen onderzoekt de club de mogelijkheden. Verschillende spelers zijn inmiddels uitgebreid in kaart gebracht door de technische mensen.

Flankspelers met diepgang

'Onze ambitie is bekend', zegt Snoei na de nipte nederlaag op het trainingscomplex van MSV Duisburg. 'We zoeken iemand die Hamdaoui of Van Mieghem kan vervangen. Of de concurrentie met ze kan aangaan. Nu gaat dat met spelers die eigenlijk middenvelder zijn te geforceerd, zoals Helmer en Nijland. We kijken naar flankspelers die naar binnen kunnen spelen. Onze selectie is vrij smal met zestien spelers en vier uit de jeugd. Als iemand ziek, zwak of misselijk wordt, is dat moeilijk op te vangen.'

Extra's

De Graafschap wil in één jaar terugkeren naar de eredivisie. De club uit Doetinchem is volop in de race om dat doel te bereiken, maar versterking is zeer wenselijk. 'Wij missen diepgang. Die is onvoldoende aanwezig. En wij zijn het gevaarlijkst als we met veel diepte spelen. We kijken constant wat we kunnen gebruiken om nog betrouwbaarder te worden, waardoor we na de winterstop nog iets extra's kunnen brengen. Maar we zijn wel gedegradeerd, dus moeten we ook goed naar de begroting kijken', denkt Snoei met de club mee.

Van Mieghem

De coach, die een ontspannen indruk maakte rondom het oefenduel, zag ook tegen MSV Duisburg weer waar het aan schort bij De Graafschap. 'We moeten meer goals gaan maken. Het is puur de afwerking', meent de Didammer. 'In de tweede helft krijgen we kansen. Van Mieghem komt drie keer op de keeper af. Hij is vreselijk snel. We hebben goede voetbalmomenten gehad en als we hier met 2-4 waren vertrokken, was dat niet eens onverdiend geweest.'

Wedstrijdritme

Spelers als Baas, Schuurman, Van Heertum stonden aan de aftrap in Duitsland. 'Maar onze basis staat redelijk vast', reageerde Snoei op het trainingscomplex waar ongeveer 50 fans van De Graafschap aanwezig waren. 'Ik vond Baas vandaag wat minder, maar hij mist ook wedstrijdritme. Schuurman heeft het lastig op dit moment. Hij is voortreffelijk gestart, maar is al snel voorbij gestreefd door Vet. Van Heertum maakt het mij wel lastig inderdaad en kan ook zo in de basis spelen.'

Irritatie in de knie

Ted van de Pavert kreeg tijdens de wedstrijd last van zijn knie. 'Irritatie', noemde Snoei het euvel in het gewricht. 'Hij heeft dat al een week en voelde het weer opkomen. Gelukkig kunnen we nu even herstellen, dat komt dus goed uit. Een aantal spelers is de laatste tijd ook wel wat geforceerd gebracht.'