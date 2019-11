Drie partijen pleiten voor flexwoningen in Hattem

VVD, PvdA en CU in Hattem dienen maandag tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in om via ‘Flexwoningen’ tijdelijke woningen voor ‘spoedzoekers’ mogelijk te maken. Deze gezamenlijke motie van zowel coalitie- als oppositiepartijen zal volgende week in stemming worden gebracht, maar heeft, door gezamenlijk als 3 partijen in te dienen, al een meerderheid van de raad.

Tekort woningen voor spoedzoekers

Gina Guldenaar licht het belang van de motie toe: ‘In Hattem is ondanks de geplande nieuwbouw op ’t Veen een tekort aan woningen voor mensen die snel aan een woning moeten worden geholpen. ‘Spoedzoeker’ zijn veelal jongeren, net gescheiden mensen, statushouders of mensen die om andere redenen ineens op straat zijn komen te staan’

Crisis- en herstelwet

‘Door de nieuwe Crisis- en herstelwet is het mogelijk om als gemeente subsidie te krijgen voor het plaatsen van deze tijdelijke Flexwoningen. Het voordeel van Flexwoningen is, dat het kleine huizen zijn die snel en goedkoop voor korte periode ergens geplaatst kunnen worden. Het is absoluut geen vervanging van onze reguliere woningbouwprojecten,’ aldus Guldenaar, maar zij ziet het als een mooie aanvulling om zo het tekort aan woningen in Hattem op te vangen.

Wat zijn Flexwoningen?

Diverse gemeenten maken gebruik van Flexwoningen. In Zwolle zijn in de wijk Oosterenk in 2017 flexibele woningen gebouw bestemd voor inwoners van Zwolle die met spoed een woning nodig hebben. Plegt-Vos bouwde deze 40 modulaire woningen in opdracht van deltaWonen. Ze zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.