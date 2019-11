Verdacht pakketje in Arnhem blijkt geen explosief

Uren na de vondst van een verdacht pakketje in het centrum van Arnhem is de omgeving weer vrijgegeven.

Net na 16.00 uur wordt Dudok in het centrum van Arnhem ontruimd en afgezet. Even later moet ook het gemeentehuis worden ontruimd. Volgens verslaggever Petra Kuzee moeten mensen in een centraal van honderd meter weg. 'Het is hier gevaarlijk', zeggen agenten.

Het verdachte pakketje ligt op een terras van Dudok zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Ook hij staat buiten. Hulpdiensten komen massaal naar dat deel van het centrum.

Luister hier naar het verslag van Petra Kuzee:

De Explosieven Opruimingsdienst komt ter plaatse om onderzoek te doen naar het pakketje. Er wordt een robot op af gestuurd. In eerste instantie is er nog geen duidelijkheid, maar even na 18.00 uur komt het verlossende bericht: het pakketje bevat geen explosieven.

