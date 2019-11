Wie weet waar ons vaandel is gebleven?

We zijn een muziekvereniging voor jong en oud, opgericht in 1909. Momenteel zijn we bezig met een zoektocht. We zijn op zoek naar ons vaandel dat we hebben gekregen bij ons 10-jarig bestaan in 1919. We zijn ons vaandel kwijtgeraakt tijdens de bevrijding van Almen in 1945. Waarschijnlijk hebben de Canadezen het meegenomen niet wetende wat de sentimentele waarde hiervan is voor onze vereniging. (zie het vaandel hieronder)

Volgend jaar tijdens het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Almen zouden we het maar al te graag terug hebben. Om het te laten zien tijdens onze concerten, ter ere van onze vrijheid en onze bevrijders. Vandaar de vraag of er mensen zijn die ons kunnen helpen bij deze zoektocht. Alle tips zijn welkom!



Kunt u helpen bij deze zoektocht? Reageer dan hieronder.