Podcast Verstrikt | 'Hij zei: mama is dood'

Het is oktober 1997. Ton Baakman (52) heeft uitgeslapen en ziet op zijn antwoordapparaat dat hij meerdere oproepen heeft gemist. Zijn broer. Baakman belt direct terug: ‘Hij zei: mama is dood.’ En dat ze het zelf had gedaan. ‘Mijn hart klopte onder mijn teennagels, ik wist niet dat dat kon.’

In gesprek met podcastmaker Maarten Dallinga (Anoniem Intiem) vertelt Baakman hoe ingrijpend de zelfdoding van zijn moeder was, én nog altijd is. ‘Mijn moeders dood is als een klok die elke dag meetikt, die krijg je nooit weg’, zegt hij bij haar graf. Bovendien is Baakman weer meer bezig met de waarom-vraag. Hij gaat in Verstrikt op zoek naar het verhaal achter ‘het grote geheim’ dat zijn moeder, Aleida Henrica Baakman-Weultjes (64), bij zich droeg.



Ton Baakman in 1997, op de dag van de begrafenis van zijn moeder. Foto: eigen archief

‘Mijn jeugd is bijna weg’

Maarten Dallinga spreekt ook met Evi (niet haar echte naam), die begin 2018 haar broertje Chiel aan zelfdoding verloor. Hij werd 22. ‘We zijn samen opgegroeid, hadden altijd een hele hechte band. Het was met z’n tweeën tegen de rest van de wereld.’ Evi vertelt hoe het steeds slechter ging met Chiel en hoe zij probeerde hem te helpen.

Toen hij suïcide pleegde, kwam dat desondanks onverwacht: ‘Je houdt er gewoon geen rekening mee. Het moeilijkste vind ik dat hij het alleen heeft moeten doen, dat het zo’n eenzame lijdensweg is.’ Het gemis is nog altijd groot: ‘Ik heb het gevoel dat mijn jeugd bijna weg is, ik kan heel veel niet meer delen.’

Paul Crucq. Foto: familiearchief

‘Ik kon hem niet bereiken’

In Hoenderloo praat Dallinga met Jacqueline en Kommer Crucq, wiens zoon Paul (35) suïcide pleegde. ‘Hij legde de lat enorm hoog, het was nooit goed genoeg’, zegt vader Kommer (73). Dat gold ook voor hoe hij dacht over zijn eigen muziek, waarvan veel te horen is in deze aflevering.

Paul had in zijn puberteit al sombere en depressieve periodes. Zijn ouders konden dan nauwelijks contact met hem krijgen. Dat was ook zo in de laatste jaren van zijn leven. Jacqueline (72): ‘Je zag aan alles dat het niet goed met hem ging, maar ik kon hem niet bereiken. Dat heeft mij heel veel spanning gegeven.’

Toch lukt het om verder te leven, zegt Jacqueline. ‘Onze kleinkinderen hebben ons het leven bijna weer ingeschreeuwd, maar het wordt nooit meer zoals het was.’

