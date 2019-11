De Graafschap verliest 'interessant' oefenduel van degelijk MSV Duisburg

door Richard van der Made

Duisburg speelt op het derde niveau en staat daar op dit moment bovenaan. In 2008 degradeerde de club, met als bijnaam de Zebra's, uit de eerste Bundesliga om vervolgens afwisselend op het tweede en derde niveau te spelen. Bij MSV Duisburg staat dit seizoen voormalig Graafschap spits Vincent Vermeij onder contract, die op het verouderde maar uitgebreide trainingscomplex één helft meedeed.

Vincent Vermeij in het shirt van zijn Duitse werkgever

De Graafschap had het in het eerste half uur moeilijk met de fysiek sterkere Duitsers die het initiatief pakten en met veel power voetbalden. De ploeg van trainer Snoei was zoekende en kreeg aanvankelijk weinig grip. Duisburg speelde in een ander systeem dan tijdens de laatste competitieduels en dat was bij De Graafschap te merken in de afstemming. Ervaren spelers als Seuntjens, Tutuarima en Van de Pavert kregen in de eerste helft rust van trainer Snoei. Helmer, Baas en Olijve kregen juist kansen om zich te laten zien.

Fans van De Graafschap in Duisburg

'Taxatiefout'

Binnen een minuut kreeg Duisburg een grote kans, maar keeper Jurjus zag de bal voorlangs gaan. Enkele minuten later stond spits Thomassen één op één met de doelman, maar hij stuitte op Deana. Naarmate het oefenduel vorderde kreeg De Graafschap wat meer controle.

Halverwege de eerste helft opende Engin de score. Van Huizen speelde de bal te kort terug, terwijl Jurjus leek te twijfelen en toen uit zijn goal kwam. Vermeij zat er slim tussen en gunde de vrijstaande Engin de goal. 'Hidde had moeten blijven staan. Het was een taxatiefout van hem', oordeelde Snoei duidelijk. 'Maar we hebben het er al over gehad.'

Fraaie aanval De Graafschap

Veel kon De Graafschap vervolgens niet uitrichten. Van den Boomen schoot nog van afstand en Duisburg kreeg nog een enorme kans op 2-0 toen Olijve zijn tegenstander uit zijn rug zag lopen. Toch sloeg De Graafschap vlak voor rust toe. Van den Boomen vond in een fraaie aanval Hamdaoui die de bal bekeken achter de doelman legde (1-1). 'Een belangrijke uitgoal', lachte Snoei richting het Achterhoekse publiek toen het rustsignaal klonk.

Na rust bracht Snoei een aantal verse krachten binnen de lijnen. Zo maakten ook Van de Pavert, Van Mieghem, Vet, Nijland en Seuntjens hun minuten in het Ruhrgebied waar ongeveer 300 supporters op het duel waren afgekomen. Zeker vijftig waren afkomstig uit Doetinchem en omstreken. Beide ploegen kregen in de tweede helft kansen, waar tweede keeper Nick van den Dam een goede indruk maakte bij De Graafschap. Zo kwam Van Mieghem twee keer alleen op de keeper af en kreeg ook Vet een aardige schietkans.

Speelminuten eigen jeugd

Snoei gunde na rust ook talenten uit de eigen opleiding speeltijd. Hilderink, Vergara Berrio en Van Nispen kwamen binnen de lijnen. De Graafschap speelde een betere tweede helft en ging voor de overwinning. Maar zoals zo vaak dit seizoen werden de kansen niet verzilverd.

In de slotfase trok Duisburg de overwinning toch naar zich toe. Engin werd, behoorlijk vrijstaand, gevonden in het strafschopgebied en schoot de bal buiten bereik van Van den Dam tegen de touwen (2-1). De Graafschap zag er achterin niet goed uit. Daarna drong de ploeg van Snoei nog wel aan, maar ook dat offensief leverde uiteindelijk geen tweede goal op. 'Het was een interessante tegenstander tegen wie we na rust meer onze stempel hadden kunnen drukken', concludeerde de coach.