Muziekvereniging op zoek naar vaandel dat in 1945 verdween

Muziekvereniging Juliana uit Almen is op zoek naar het vaandel dat ze kreeg tijdens het 10-jarig bestaan van de vereniging in 1919. Het vaandel is verdwenen tijdens de bevrijding van Nederland, in april 1945. Volgend jaar, tijdens het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Almen, willen ze het maar al te graag terug hebben om het te laten zien tijdens hun concerten, ter ere van de vrijheid en de bevrijders.

Het verhaal van de verdwenen vaandel heeft een lange geschiedenis, vertelt oud-voorzitter Henk Muileman. 'Almen werd in april 1945 bevrijd door het Canadese leger. Toen leden van de muziekgroep mee wilden doen aan de vieringen, ontdekten ze dat hun bevrijders een aantal instrumenten en het vaandel hadden genomen. Waarschijnlijk realiseerden de Canadese bevrijders zich niet hoe groot de sentimentele waarde hiervan was voor de groep en de stad.'

Aangifte van vermissing

Het secretariaat van de vereniging deed vervolgens aangifte van de vermissing van een aantal muziekinstrumenten en het vaandel van de vereniging bij Willem Sukkel, de wachtmeester der Koninklijke Marechaussee. Naar aanleiding van de diefstallen werden verklaringen afgelegd, die zijn vastgelegd in een proces-verbaal.

De tekst gaat verder onder de foto:

'Er werd liefst 945 gulden ingezameld'

De aangifte bracht de vereniging voor een deel goed nieuws. De schade aan de instrumenten werd namelijk vergoed uit het oorlogsschadefonds. Het vaandel echter niet. In 1959 werd onder leiding van het hoofd van de Almense Julianaschool een inzamelingsactie georganiseerd in het dorp, met als doel om voor de muziekvereniging een nieuw vaandel te kunnen aanschaffen.

Deze actie bleek een groot succes. 'Er werd zoveel geld ingezameld dat er, naast het bedrag voor een nieuw vaandel, maar liefst 945 gulden ingezameld was. Dat was nog niet eens alles, er kwam zelfs een persoonlijke bijdrage van de Canadese ambassadeur, de heer G. P. Hébert.

De tekst gaat verder onder de foto:

'Uiteindelijk is het nieuwe vaandel tijdens de receptie van het gouden jubileum van de vereniging aangeboden door meester Van ’t Sant namens de Almense bevolking', aldus Henk.

'We hebben al meerdere mensen in Canada bereikt'

De vereniging is natuurlijk heel blij met de nieuwe vaandel. Toch willen ze ook graag de oude vaandel terug. Volgens Henk blijft het tot op de dag van vandaag een groot mysterie waar het gebleven is. 'Het kan heel goed ergens in Canada aan een muur hangen, ter nagedachtenis aan een Canadese held. Of misschien is het opgeslagen op de zolder van iemand die geen idee heeft, van de sentimentele waarde ervan.'

De vereniging plaatste op Facebook een bericht met daarbij de vraag of er mensen zijn die misschien kunnen helpen bij de zoektocht. 'Op deze oproep werd behoorlijk goed gereageerd, we hebben al meerdere mensen in Canada bereikt en het komt daar waarschijnlijk zelfs in de krant. Toch weten we nog steeds niet waar de vaandel is en daarom is alle hulp welkom,' aldus Henk.

Kunt u misschien helpen bij deze zoektocht? Ga dan naar Gelderlandhelpt.nl.





