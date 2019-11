Grote oefening hulpdiensten in Elspeet

Sirenes klinken woensdagavond in Elspeet. Hulpdiensten rukken massaal uit voor een ernstig ongeval waarbij meerdere gewonden zijn gevallen. Gelukkig gaat het om een oefening.

Onder de indruk

Opgezet door de brandweer van Elspeet en Nunspeet en de ambulancedienst. Maar het lijkt net echt, er zijn twee autowrakken met daarin slachtoffers. Een van de auto’s ligt zelfs op zijn kop. Ook de medewerkers van de hulpdiensten zijn onder de indruk.

(tekst gaat door onder de video):

'Enscenering heel leuk'

‘Ja ik vond de enscenering van de oefening heel leuk. Mooi gedaan’, vertelt Erik Vosselman van de ambulancedienst na afloop. ‘Het leerrendement was ook erg hoog. We hebben goed kunnen samenwerken met de brandweer en veel van elkaar kunnen leren. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe technieken om mensen te bevrijden zowel bij de brandweer als bij ons. En het was om te zien hoe dat in de praktijk samenkwam.’

Zo knipte vroeger de brandweer in de meeste gevallen de auto open, tegenwoordig gaat dat anders. Nieuwe auto’s zitten vol met airbags en dat zorgt voor uitdagingen bij de brandweer.

‘Ja, airbags kunnen uit zichzelf afgaan’, legt Henri Pruim van de brandweer uit. ‘Die worden via een elektronisch circuit aangestuurd, via sensoren. Maar er blijft altijd nog wat restspanning in een voertuig zitten. Dat is per voertuig verschillend. Vaak op een onverwacht moment kunnen ze uitklappen. En daar moeten we toch rekening mee houden.’

Mede door de inzet van zogenoemde ‘Lotus-slachtoffers’ lijkt de oefening superrealistisch. Dat vindt ook ambulance-medewerker Vosselman. ‘Maar je weet toch dat er een klein stukje acteerwerk van de lotusslachtoffers bij zit en dat het niet om een echte situatie gaat. Maar het geeft wel enigszins wat spanning.’