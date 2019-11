Ernst Daniël Smid blij dat hij 'uit de kast is' als patiënt met parkinson

Het hoge woord is eruit. Operazanger en voormalig tv-maker Ernst Daniël Smid heeft de ziekte van Parkinson. In Pauw kwam de Achterhoeker 'uit de kast'.

'Ik heb zolang allerlei smoesjes verzonnen', zei de operazanger en presentator van het tv-programma Una Voce Particulare daags na zijn ontboezeming op televisie tegen Irene ten Voorde op Radio Gelderland.

Het was angst, zegt hij. 'Angst dat mensen je laten vallen en dat je als hersenziek voor debiel wordt versleten, dat je hijgerig en slijmend in een rolstoel hangt. Ik ben wat beperkt, mijn praten wordt soms wat lui. Het klinkt alsof ik gedronken heb en dat heb ik dus niet.'

Het gesprek op Radio Gelderland tussen Irene ten Voorde en Ernst Daniël Smid:

Hij zegt blij te zijn dat het publiek weet hoe de vork in de steel zit. Bij een eerder optreden bij Pauw werd de Achterhoeker verweten dat hij gedronken had. De zanger (66) schoof toen aan in de talkshow om aandacht te vragen voor de stoppen-met-roken-actie Stoptober. 'Ik was gestopt met roken, dat ben ik nog steeds trouwens.'

Ik praatte met een dubbele tong Ernst Daniël Smid

Maar tv-kijkers bedrieg je niet. 'Ik praatte met een dubbele tong. Het was een heel lange dag, ik was doodmoe en 's avonds kakte ik een beetje in en ik begon een beetje te brabbelen.'

'Pap, je moet reageren. Je wordt afgemaakt'

Hij kon wachten op de reacties op sociale media. 'Dan vraag je om commentaar. Je moet sowieso nooit googelen wat over je wordt gezegd. Toen belden mijn kinderen op, in tranen. Pap, je moet nu reageren want je wordt afgemaakt.'

Collegazanger Rob de Nijs (76) uit Bennekom kwam er na een val op het podium openlijk voor uit de ziekte te hebben waar Smid ook aan lijdt. Maar de operazanger durfde niet. En terwijl de Achterhoeker aandacht vroeg voor Stoptober nam in diezelfde uitzending bij Pauw Willeke Alberti het op voor parkinsonpatiënt De Nijs. Smid op Radio Gelderland daarover: 'Willeke zei: mensen moeten er gewoon over kunnen praten. Maar ik durfde pas na Pauw tegen Jeroen Pauw uit de kast komen. Kunnen we geen uitzending maken over parkinson, stelde ik toen voor.'

Die uitzending was woensdagavond. Ernst Daniël Smid kreeg hartverwarmende reacties. 'Heel veel reacties. Mensen excuseerden zich, over mijn vermeende dronkenschap.'

'Als ik moe word, begeeft mijn stem het'

En het gaat goed met hem, al legt de ziekte hem wel beperkingen op qua werk. 'Ik zing een aangepast repertoire. Maar ik tril weinig, ik loop goed, ik raak mijn evenwicht niet kwijt. Als ik moe word, begeeft mijn stem het.'

Hij is niet bang voor later. 'Ik heb het gevoel dat ik een milde vorm heb die niet agressief is. Het breekt wel steeds meer van je lichaam af. Ik schrik van die filmpjes van patiënten.'

Zie ook: Ernst Daniël Smid heeft ziekte van Parkinson