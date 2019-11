“Merry Christmas Mr. Veteran!” Kerstkaarten voor Arnhem veteranen

Initiatiefnemer van deze kerstkaartenactie is Frans Ammerlaan, de Nederlandse vertegenwoordiger van de Britse Taxi Charity organisatie.

Op 5 december vieren de veteranen hun traditionele kerstlunch in Londen, georganiseerd door de Taxi Charity for Militatry Veterans. Op de gedekte kersttafels worden de kaarten uit Nederland neergelegd.



Het doel van de Britse Taxi Charity organisatie is simpel: ‘Het zich ten volle inzetten voor het welbevinden van militaire veteranen’. Dat doet deze organisatie al sinds 1948. Beschermpersonen zijn onder anderen Dame Vera Lynn en actrice Joanna Lumley.



Chauffeurs van de Taxi Charity brengen, geheel onbezoldigd, jaarlijks vele WOII-veteranen naar de toenmalige slagvelden en herdenkingscentra in Europa, zodat die hun kameraden kunnen herdenken. Ook dit jaar brachten zij veteranen naar Arnhem. Oosterbeek en Wageningen.



De kerstkaarten, tekeningen en brieven kunnen dit jaar worden ingeleverd bij zowel Meijer & Siegers in Oosterbeek als bij Airborne at the Bridge in Arnhem, waar kaarten verkrijgbaar zijn, die je kunt beschrijven. Kaarten, brieven, tekeningen dienen vóór 1 december binnen te zijn en kunnen ook per post worden opgestuurd naar:



Merry Christmas Mr. Veteran,

Postbus 30,

6860 AA Oosterbeek



Het interview met Frans Ammerlaan is hieronder te beluisteren.