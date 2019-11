Zutphense bierbrouwers vertienvoudigen hun productie

'Op de werkbank zijn we begonnen met een gasbrander en een pan van 20 liter. Zo is ons eerste brouwsel ontstaan', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma De Beste Bok van het Oosten. 'Nu acht jaar later staan we in onze nieuwe brouwerij. We brouwden altijd 400 liter per maand, en dat wordt nu 4000 à 5000 liter per maand.'

Tekst gaat verder onder de video:

De mannen hebben van hun hobby nog geen werk gemaakt. 'We doen het er allemaal naast. We hebben een fulltimebaan. Het is dus een uit de hand gelopen hobby van ons.'

Wortelboer doet het samen met Martijn Coenders, Axel Wiersma en Jan Itjang onder de naam Chamaven. Ze zitten in Zutphen, en daar zijn we blij mee. 'De link met de stad vinden we erg leuk! Om het een beetje lokaal te houden. Daarom hebben we ook de naam bedacht. Chamaven was een stam wat hier woonde en Zutphen heeft gesticht.'

Als het een hobby is dan hoort het proeven er natuurlijk ook bij, vinden de vrienden. 'We proeven elk biertje wat we maken. We moeten het allemaal lekker vinden.'

Echt herfstbier

De vrienden hopen dat zij het beste Bokbiertje van het Oosten maken. Het biertje wat ze hebben ingestuurd is een beetje eigenzinnig, vinden ze zelf. 'Bij Bokbier denken we aan de herfst, en aan gepofte kastanjes. Dus dat hebben we erin verwerkt.'

De uitzending Beste Bok van het Oosten is donderdag 14 november te zien op TV Gelderland vanaf 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.