Posbank-ondernemer wil meer verspreiding van toeristen

Oversteegen verhuurt meerdere vervoersmiddelen waarop toeristen de Veluwe kunnen verkennen, laat hij zien in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe. Is drukte dan niet juist in zijn voordeel? 'Nee, ik woon en leef hier! En ik hou ook van de natuur. Ik zou het fijn vinden als er wat meer verspreiding komt', vertelt hij. 'Het toeval is dat mensen op hetzelfde moment hier komt.'

Tekst gaat verder onder de video:

'Het is al jarenlang zo dat het druk is. Er zijn zelfs foto's van de jaren 30 waarop te zien is dat auto's in de rij staan voor de Posbank', legt hij uit. De Posbank is de meest bekende plek van de Veluwe. Een paar kilometer verderop is het een stuk rustiger. 'Je merkt dat het hier rustig is. De kenners weten dat het hier beter is! Lekker genieten', aldus de ondernemer.

Autovrije Posbank?

Moet de Posbank autovrij worden? Dat is een lastige kwestie volgens Oversteegen. 'Er zijn een aantal dagen geweest waarop de veiligheid van de bezoeker in gevaar kwam. Kunnen de hulpdiensten hier nog wel komen? Dat vroegen we ons af. Wil je de natuur en de mensen beschermen moet je kijken of je het veilig kan houden .

