'Ik heb dingen gezien die niet toelaatbaar zijn', probleemcamping op slot voor nieuwe bewoners

Geen asielzoekers, nieuwe arbeidsmigranten of permanente bewoning meer op Oostappen Vakantiepark Arnhem. Die opdracht kreeg het college woensdagavond van de Arnhemse gemeenteraad. De gemeente zit al lange tijd met de 'onmenselijke' situatie op de camping in de maag.

door Huibert Veth

Bij een controle eind vorige maand ontdekte de gemeente nog 96 nieuwe bewoners op de camping. Wethouder Ronald Paping wil begin volgend jaar met een plan komen om iets te doen aan de problematiek. 'We proberen stappen te maken zodat we in de toekomst zorgen voor een fatsoenlijk gebruik van de camping.'

'Ik heb gezinnen met kinderen gesproken waarvan sommige al bijna twee jaar op die camping wonen', zegt fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66). 'Maar als mensen dáár niet mogen wonen, zullen we toch elders huisvesting moeten vinden', reageert Paping. 'En ik weet dat mensen daar onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Ik heb ook dingen gezien die niet toelaatbaar zijn.'

Greep op wat er gebeurt

'Wij verwijzen geen mensen meer door naar de camping', vervolgt Paping. 'Maar dat is wat anders dan dat wij greep hebben op wat daar allemaal gebeurt.' De wethouder vroeg de tijd om met een 'gewogen plan' te komen. Maar de raad besloot hem toch richtlijnen mee te geven.

De locatie mag niet worden ingezet als opvang voor asielzoekers. Ondanks dat de eigenaar van Oostappen Vakantieparken 'zichzelf in het recente verleden hier schaamteloos mee heeft verrijkt', zo staat in de aangenomen motie. Ook mogen er geen nieuwe arbeidsmigranten worden gehuisvest. Onder meer om uitbuiting en overlast te voorkomen.

'Lucratief verdienmodel'

In de tussentijd mogen er verder geen nieuwe bewoners naar de camping komen. 'We zijn blij dat er een einde komt aan het huisvesten', zegt raadslid Sarah Dobbe (SP), die de voorstellen indiende. 'Het is een lucratief verdienmodel voor de campingeigenaar, over de ruggen van kwetsbare Arnhemmers.'

Berichten van de eigenaar dat hij in goed overleg is met de gemeente over de toekomst zijn volgens Paping onjuist. 'We hebben één bijeenkomst gehad, maar dat gesprek heeft niets opgeleverd en ook geen vervolg gekregen.' Verder heeft de wethouder hem laten weten dat de manier waarop mensen uit hun woning worden gezet 'niet toelaatbaar' is.

