Vijf aanhoudingen na grote drugsvondst, huis in Zevenaar gesloten

De politie heeft vijf aanhoudingen verricht in een drugsonderzoek. Woningen in Zevenaar en Arnhem zijn vanwege het onderzoek door de gemeenten gesloten. Bij de doorzoekingen zijn meerdere vuurwapens, diverse steekwapens, tientallen kilo’s amfetamine, tienduizenden pillen XTC en honderden kilo’s grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen.

Een woning aan de Tolsingel in Zevenaar is daarom gesloten. Op 30 oktober gebeurde dat al met een woonhuis aan de Stadhoudersstraat in Arnhem. Aanleiding van het onderzoek was een anonieme tip.

Zie ook: Burgemeester van Arnhem sluit woning na grote drugsvondst

Bij invallen in woonhuizen in Zevenaar en Arnhem zijn drie mannen en twee vrouwen aangehouden. Ze zijn afkomstig uit Zevenaar en Arnhem, in de leeftijd 32 tot 53 jaar. Vier zitten nog vast. De ander is heengezonden, maar is nog wel verdachte. Allen worden verdacht van grootschalige productie van en handel in XTC.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen in dit onderzoek volgen.