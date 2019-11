Brummen heeft een nieuwe coalitie en dit worden de vier wethouders

Tussen de vier nieuwe namen zit voor de Brummenaren in ieder geval één bekend gezicht. Eef van Ooijen maakte de afgelopen 1,5 jaar ook al onderdeel uit van het college en was ook de periode daarvoor, van 2014 tot en met 2018, wethouder in de gemeente.

Eef van Ooijen. Foto: Omroep Gelderland

De PvdA'er uit Oeken is wederom door zijn partij gevraagd. Ondanks de soapachtige taferelen van de afgelopen maanden in de gemeenteraad durft hij het aan om opnieuw als wethouder aan de slag te gaan. 'Het is een eer en ik heb er heel veel zin in', vertelt hij.

Onrust in de raad

Van Ooijen hoopt de verhoudingen in de gemeenteraad, die door verschillende redenen de afgelopen maanden zijn verstoord, te kunnen herstellen. 'Ik ga mijn uiterste best doen om vanuit het college goede gesprekken met de raad te hebben, en dan bedoel ik de héle raad. Ik hoop dat we dat gesprek kunnen voeren.'

Dat er dan ook wel eens harde woorden vallen snapt van Ooijen. 'Dingen kunnen soms scherp worden, maar we moeten uiteindelijk het beste doen voor Brummen. En besluiten nemen. Uiteindelijk willen mensen dat er A of B wordt gezegd. Dat is soms lastig, maar daar moeten we met z'n allen aan werken.'

Oud-wethouder van Arnhem

Ook Ine van Burgsteden (52) uit Arnhem is geen onbekende in de politiek. Als alles doorgaat begint zij in Brummen aan haar tweede baan als wethouder. Van 2014 tot en met 2018 was ze namens het CDA ook al wethouder in Arnhem. Op dit moment is ze nog fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad, waar ze van 2007 tot 2014 ook al actief was als raadslid.

Ine van Burgsteden. Foto: Omroep Gelderland

GroenLinks draagt Pouwel Inberg voor als kandidaat-wethouder. Volgens fractievoorzitter Hennie Beelen is hij geworteld in de Brummense samenleving en daardoor de perfecte kandidaat voor haar partij.

Pouwel Inberg. Foto: Omroep Gelderland

Ingrid Timmer uit Zutphen wordt naar verwachting de vierde wethouder. Timmer is op dit moment nog fractievoorzitter van D66 in de Zutphense gemeenteraad, haar taken in Zutphen worden overgenomen door Yvonne ten Holder. Hoewel het gebruikelijk is dat wethouders verhuizen naar de gemeente waarin ze werken, hoeven van Burgsteden en Timmer niet naar Brummen te verhuizen.

Ingrid Timmer. Foto: Omroep Gelderland

Coalitieakkoord

Het nieuwe akkoord dat de PvdA, GroenLinks, CDA en D66 donderdagavond ondertekenden heeft als titel: ‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’. Het borduurt voort op het coalitieakkoord van het vorige college, dat door het opstappen van één van de vorige wethouders in juni besloot op zoek te gaan naar verbreding in de gemeenteraad.

In het akkoord van de vier partijen ligt de nadruk op vijf speerpunten: duurzaamheid, Ruimte voor Eerbeek (Eerbeek Loenen 2030), Centrumplan Brummen, het Sociaal Domein en het zijn van een financieel gezonde gemeente.

De officiële benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats op donderdag 21 november tijdens de raadsvergadering.

