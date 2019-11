Bijzonder! Een kerkdienst verscholen in de bossen

Het idee is om de vakantieganger op een laagdrempelige manier met de kerk kennis te laten maken, wordt uitgelegd in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe. Tien zondagen per jaar, in de vakantieweken, worden de diensten georganiseerd. Ze worden bezocht door honderden mensen, en dat neemt elk jaar toe.

'De trekkerskerk is een kerdienst die wordt georganiseerd voor mensen overval vandaan. Vanuit de omgeving, en ook voor toeristen. Het is laagdrempelig en er is veel muziek. Iedereen is hier welkom', legt Bea Schuur-Brouwers, van de stichting Trekkersdiensten Staverden, uit.

