Fietser (78) overleden na aanrijding, bestuurder nog spoorloos

De fietser die op dinsdag 5 november ernstig gewond raakte bij een ongeluk in de Mahlerstraat in Arnhem is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is een 78-jarige Arnhemmer.

De automobilist die hem aanreed, ging er na het ongeluk vandoor. Naar de bestuurder wordt nog steeds gezocht.

Het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland besteedde deze week aandacht aan de aanrijding, in de hoop dat de bestuurder zich alsnog meldt.

Het zou gaan om de bestuurder van een Nissan Qashqai. In het kenteken zit de lettercombinatie SN.

Het ongeluk gebeurde 's ochtends in de omgeving van ziekenhuis Rijnstate. Een omwonende stelt dat in zijn buurt regelmatig hard wordt gereden. Volgens hem gaat het onder meer om bezoekers van het ziekenhuis en de tandartsenpraktijk in de wijk. 'Ze hebben een afspraak, zoeken hier een parkeerplaats en als ze wat aan de late kant zijn hebben ze haast', zegt hij.

In de buurt loopt op dit moment een enquête naar het plaatselijke verkeer, zegt voorzitter Maurice Lankheet van Wijkraad Alteveer-'t Cranevelt. 'Het parkeerprobleem speelt hier al jaren en dat gaat niet alleen om ziekenhuisbezoekers. We hebben ook het openluchtmuseum en Burgers' Zoo dichtbij', legt Lankheet uit.

Online vragenlijst

Bewoners wordt gevraagd online een vragenlijst in te vullen. Lankheet: 'We willen weten of de buurt parkeeroverlast ervaart, in welke mate en wat de oplossing voor de overlast is. Alle oplossingen zijn wat de wijkraad bespreekbaar, zegt de voorzitter, op één na. 'Het kan niet zo zijn dat de buurt gaat betalen voor het parkeergedrag van anderen.'

De enquête is, zegt hij, in samenspraak met de gemeente Arnhem, het ziekenhuis, Burgers' Zoo en het openluchtmuseum. De uitkomsten worden in het vroege voorjaar van 2020 verwacht.

Lankheet besluit met te benadrukken dat niet vaststaat dat het dodelijke ongeluk met de fietser door een automobilist is veroorzaakt. 'Dat is nog onduidelijk.'

