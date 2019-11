Toeristenstroom geen probleem voor enige supermarkt in Hoenderloo

'In de zomer gaan we richting de 22.000 inwoners met alle toeristen', legt eigenaar Ingrid Mulder uit in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe. In de andere maanden hebben ze maar rond de 1.400 potentiële klanten.

Er worden lange dagen gemaakt in het hoogseizoen. De medewerkers beginnen om 06.00 uur in de ochtend. 'Wat ik wel leuk vind is dat iedereen heel gezellig is. Ze zijn namelijk op vakantie. Je ziet de toerist ontstressen.'

Extra assortiment

Wanneer de toeristen in de regio zijn wordt er van alles uit de kast getrokken om ze te voorzien van wat ze willen. Zo liggen er gekoelde wijnen klaar, verse yoghurt en kaasjes voor bij het wijntje. 'Dat hebben we in de wintermaanden niet liggen. We hebben wel wat extra assortiment, maar we proberen het in de winter ook volledig te houden voor de inwoners.'

