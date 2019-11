Tiel behoudt beiaardier en schakelt subsidioloog in

Een structurele oplossing voor tekorten in Tiel is er nog niet, maar de gemeenteraad probeert de schade te beperken. Zo is er goede hoop dat de beiaardier die het carillon in de stad bespeelt behouden kan worden en moet een subsidioloog voor extra inkomsten zorgen.

In mei presenteerde Tiel een lange lijst van bezuinigingen op onder meer sport, cultuur en evenementen. Daarbij wordt de ozb met verhoogd met 9 procent. Deze maatregelen zijn nu vastgesteld, al is voor veel van de bezuinigingen nog niet precies duidelijk wat het gaat betekenen. Op aangeven van oppositiepartijen is er wel een reservepotje ingesteld om de effecten hiervan te verzachten.

Uitstel

De gemeenteraad heeft woensdagavond besloten nog wat extra geld in dit potje te stoppen. Specifiek om de bezuiniging op het carillon uit te stellen tot 2022.

Ondertussen wordt gesproken met particuliere organisaties over een bijdrage aan het in stand houden van het klokkenspel in de Sint Maartenstoren. Wethouder Ben Brink gaf aan dat hij hoopvol is over de uitkomst van die gesprekken. De raad heeft ook besloten op dezelfde manier een bezuiniging op de rekenkamer terug te draaien. Dit is een commissie van deskundigen die kan onderzoeken hoe effectief het beleid van de gemeente op een bepaald onderwerp is.

Mantelzorg

Een poging van de voltallige oppositie om de bezuiniging op het mantelzorgcompliment terug te draaien, slaagde niet. Wel is door alle partijen in een motie meer aandacht gevraagd voor mantelzorgers. Hun wensen moeten nadrukkelijk meegenomen worden in de manier waarop zorg in de gemeente geregeld wordt.

Ook moet de gemeente zorgen dat ze administratief minder belast worden door zoveel mogelijk bureaucratie te schrappen. Daarbij moeten de mogelijkheden die er al zijn om ondersteuning te krijgen beter bekend worden gemaakt.

Investeringen

Een deel van de hogere belastingopbrengst wordt ingezet om nieuwe investeringen in de stad te kunnen doen. Daarvoor moet nog een programma komen. Zaken als het afmaken van de Waalkade en de uitvalsweg voor de wijk Passewaaij zijn genoemd, al is het de vraag of het budget hiervoor toereikend is.

De raad heeft besloten een subsidioloog aan te stellen die de gemeente Tiel van meer financiële middelen kan voorzien. Dit bureau kan voor Tiel aanvragen doen bij de provincie, het Rijk, de Europese Unie of andere fondsen en wordt betaald met een percentage van de verkregen subsidie.

