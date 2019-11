De lekkerste oliebollen van Nederland komen uit Oldebroek

De lekkerste oliebollen en appelbeignets van Nederland worden gebakken door Bakkerij Jonker uit Oldebroek. Woensdag mocht de bakkerij de daarbij behorende beker in ontvangst nemen tijdens de jaarlijkse BakkersVakWedstrijd in het drukbezochte Fries Congrescentrum in Drachten.

'De beste oliebollen van Nederland na jarenlang trainen. Een aantal jaren hebben wij in de top 10 van de AD oliebollentest mogen staan. Helaas is dat ten einde gekomen, maar nu zijn wij 1e van Nederland geworden met onze oliebollen en appelbeignets met de BakkersVakWedstrijd', reageert een trotse Hendri Jonker.

Luister het gesprek met Hendri Jonker op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Oliebollen komen zaterdag pas

De bakker was verrast dat donderdag al mensen in zijn winkel stonden voor zijn oliebollen. Hij moest nee verkopen. 'Ik had niets klaar. We gaan zaterdag oliebollen bakken voor de winkels. Hoeveel? Als ze op zijn bakken we weer nieuwe.'

'Liefde voor het bak'

Wat is het geheim voor een goede oliebol? 'Veel trainen en liefde voor het vak', meer wilde Jonker niet kwijt. 'Ik proef wel altijd of ze goed zijn. Ze mogen niet te klef en niet te droog zijn. Maar wel met krenten of rozijnen, ja. We proeven ze koud, warme oliebollen hebben niet echt de smaak.'

De vakjury beoordeelde de inzending van Bakkerij Jonker op een aantal punten, waaronder structuur, vet/olie, eet- en korsteigenschappen en uiteraard smaak.

BakkersVakWedstrijden is een initiatief van de gelijknamige stichting. Het doel van de stichting is om brood- en banketbakkers, chocolatiers en patissiers in heel Nederland de gelegenheid te geven hun producten te laten beoordelen voor een onafhankelijke vakjury, met de intentie de kwaliteit van bakkersproducten te verbeteren.