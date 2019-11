Zonnebloemlint is niet alleen een lust voor het oog, maar trekt ook 30 soorten vogels en insecten

Gemiddeld kwamen er 30 soorten insecten en vogels voor. Ook vlinders, hommels en zweefvliegen wisten de bloemen afgelopen zomer goed te vinden. 'Ik was blij verrast dat ik 11 verschillende soorten dagvlinders tegenkwam', zegt ecoloog en onderzoeker Bert Haamberg.

Bedreigde soorten gespot

'Ik zag ook veel verschillende soorten kevers. Die zijn biologische vijanden van bladluis en dus nuttig voor de boeren. Daarnaast waren er soms bedreigde vogelsoorten te zien, zoals de kneu, de geelgors en de ringmus. De kansen voor vogels en insecten worden groter, als de bloemenlinten in najaar en winter blijven staan.' Boeren die de bloemen laten staan krijgen daarvoor volgend jaar ook een hogere bijdrage.

Uit de conclusies blijkt dat de locatie heel erg belangrijk is. Op plekken waar de zonnebloemen een zonnige standplaats hebben, zijn twee keer zoveel dieren die er gebruik van maken als stuifmeel en nectarplant.

Linten lust voor het oog

De zonnebloemlinten zijn volgens wethouder Henk van Zeijts niet alleen goed voor biodiversiteit. 'Voor onze inwoners en mensen die onze gemeente bezoeken, zijn de linten een lust voor het oog. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijker. Met de zonnebloemlinten laten onze boeren zien, hoe zij op een waardevolle manier verschil kunnen maken.'

Geen mais? Geen nood!

Afgelopen jaar konden 45 boeren meedoen aan het project, omdat het potje geld daarna leeg was. Dat leverde 25 kilometer aan zonnebloemen op.

De gemeente financiert het project volgend jaar niet meer. 'In de landbouwsector wordt veel samengewerkt en dat leidt regelmatig tot goeie ideeën. Die innovaties hebben soms een zetje nodig. Dat is precies wat we in het geval van de het zonnebloemenproject hebben gedaan. Het is nooit onze bedoeling geweest om structureel bij te dragen. We willen aanjager zijn. Daarna moet de sector het zelf doen', zegt wethouder Bert Groot Wesseldijk.

De organisatie achter dit idee, 't Onderholt, is nu op zoek naar nieuwe vormen van inkomsten. Ook wie geen maisland heeft kan volgend jaar helpen om de gemeente opnieuw geel te kleuren. Inwoners kunnen per vijf meter geld doneren.

Bronckhorst wel, Berkelland niet

't Onderholt wil de gehele Achterhoek graag geel kleuren gedurende de zomermaanden. De gemeente Bronckhorst heeft inmiddels toegezegd dat boeren volgend jaar ook in die gemeente zonnebloemlinten kunnen zaaien. Bronckhorst trekt hier volgend jaar geld voor uit. De gemeente Berkelland heeft ook over de linten gesproken tijdens de begrotingsraad van de gemeente Berkelland, vorige week, maar daar pakken ze het project niet op.

Wethouder Marijke van Haaren, die zelf in de gemeente Lochem woont, erkende tijdens de vergadering dat het er allemaal prachtig uit ziet. 'Onze biologen in onze gemeente kijken er anders naar. Het zaaien van zonnebloemen op onze akkers is niet de manier om in ons Achterhoekse landschap de biodiversiteit te vergroten. Je moet dit jaarlijks doen en dat is niet de juiste weg voor biodiversiteit.' Berkelland is wel een biodiversiteitsplan aan het uitwerken. Dat plan wordt volgend voorjaar in de gemeenteraad besproken.

