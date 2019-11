Het wordt bibberen tijdens intocht van de Sint

De landelijke intocht van Sinterklaas verloopt zaterdag waterkoud. De middagtemperatuur bij de landelijke intocht in Apeldoorn is slechts 6 graden. Voor het gevoel ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dat komt door een matige zuidwestenwind, schrijft Weeronline.

Het is zaterdag bewolkt. Een regenzone ligt boven het noorden van het land en het is nog onzeker of ook Apeldoorn tijdens de intocht daarmee te maken krijgt.

'Het is inderdaad moeilijk te zeggen of het gaat regenen', zegt Grieta Spannenburg van MeteoGroup in Wageningen. 'Er zijn allerlei lagedrukgebieden in de buurt en het is lastig te zeggen wat er gebeurt.'

Sinterklaas en zijn pieten komen dit jaar met de stoomtrein aan in Apeldoorn.