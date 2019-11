Barneveld schenkt één euro per inwoner aan de Molukken

De Molukken kunnen rekenen op 60.000 euro van de gemeente Barneveld. Het voorstel om één euro per inwoner te geven is woensdag unaniem aangenomen.

Op 26 september zijn de Molukken getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen zeker dertig doden.

Sinds de aardbeving is het onrustig op het eiland. 'Gisteren kreeg ik het bericht dat er wederom een aardbeving was. Door de vele naschokken die er sinds september zijn, is wederopbouw nog steeds niet mogelijk. Bewoners van het eiland leven nog steeds in angst', liet Wiesnekker weten.

Luid applaus

De raad besloot daarom om de Molukken te steunen. 'Het is heel ver weg, maar voor een grote groep Barnevelders heel dichtbij. Ze hebben familie en vrienden daar', vertelt raadslid Henk Wiesnekker. 'We dienen als gehele gemeenteraad dit voorstel in om samen Ambon te steunen. We geven één euro per inwoner van Barneveld.'

Onder luid applaus van tientallen Molukkers werd het voorstel om geld te doneren door de gehele raad aangenomen. 'We zijn niet gewend dat er na elke motie geklap vanaf de tribune komt', grapt burgemeester Asje van Dijk. 'Ik zie dit ook als een belangrijke blijk waardering naar elkaar. En dat we elkaar opzoeken wanneer we steun en hulp nodig hebben. En die is daar ontzettend nodig. Het is mooi dat we dat op deze manier kunnen laten blijken'.

In de gemeente Overbetuwe zorgde een vergelijkbare motie juist voor veel woede en verdriet. De raad stelde geen 10.000 euro beschikbaar voor slachtoffers op de Molukken. Uiteindelijk werd er een compromis gesloten door geld te geven voor een aantal ontwikkelingsprojecten om noodhulp te bieden.

