Ernst Daniël Smid heeft ziekte van Parkinson

Net als De Nijs hield Smid het lange tijd verborgen voor zijn fans en de media. Smid zegt dat hij nog heel goed kan leven met Parkinson, maar wel al de gevolgen merkt. Niet alleen zijn spraak wordt beïnvloed, ook kan de bariton niet alles meer zingen wat hij wil. Het gaat vooral om het 'zware operawerk'. 'Ik merkte vorig jaar januari dat ik een bepaald loopje niet meer kon zingen. Dat werd steeds erger. Je denkt dat het goed komt, maar het kwam niet goed.'

Rob de Nijs, die ook te gast was in Pauw, maakte in september bekend dat hij Parkinson heeft. De 76-jarige zanger besloot vanwege zijn ziekte te stoppen met optreden. Over ruim een jaar neemt hij afscheid van het artiestenleven.

Slaaponderzoek

De Nijs had lang de hoop dat hij alleen last had van een tremor (beven zonder aantoonbare reden). 'We wilden de diagnose niet aan. We dachten dat hij een slaapapneu had, toen hebben we maar een slaaponderzoek laten doen', zegt zijn vrouw Henriëtte.

'De arts belde daarna op en zei: we zien wat afwijkingen die lijken op Parkinson. Maar zolang het niet wordt uitgesproken dat de ziekte er is, is hij er gewoon niet. Toen wij eenmaal hoorde dat Rob de ziekte had daalde de diagnose thuis wel in, toen hebben we wel verdriet gehad.'

'Geen toneelstukje meer'

Maar inmiddels is het verdriet wat meer opgeschoven naar het opgeluchte gevoel, vertelt de zanger. 'Ik ben blij dat ik geen toneelstukje meer op hoef te voeren. Als ik trilde op het podium zei ik altijd dat er niet veel aan de hand was. Ik zei nooit: ik heb Parkinson. Dit was zo, omdat het voor mijzelf ook nog niet bevestigd was. Maar ik ben blij dat mensen het nu weten, dat ik kan trillen zonder dat ik hoef te zeggen wat er aan de hand is. We kunnen er verder helaas niks meer aan doen, ik moet er mee leven. En gelukkig heb ik er als zanger geen last van. Ik kan nog prima zingen, maar ga er wel bij zitten.'

En dat is misschien maar beter ook. De Nijs ging in augustus in Naaldwijk onderuit tijdens een optreden. Dat had waarschijnlijk ook te maken met zijn ziekte. 'Evenwicht, is net zoals het trillen een probleem. Maar met therapie kun je eraan werken', vertelt De Nijs.

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: screenshot Rob de Nijs bij Pauw

En dat wil hij, want vooralsnog gaat de Bennekomse zanger niet stoppen met zingen, want er moet nog een lang afscheidstournee volgen. 'De zalen zitten nu ook nog vol, maar misschien is dat met mensen die hopen dat ik nog een keer val', zo lacht hij. 'Ik ga nog even door, een afscheidstournee kan ook jaren duren.'

'Ik voel me senang'

De Nijs voelt ook nog warmte vanuit zijn fans. 'Ik krijg nog veel reacties van mensen die zeggen: zet hem op, we willen nog niet dat je stopt. En ik voel me nu ook wel weer heel senang.'

