Kunstwerk in Nunspeetse wijk de Marsse onthuld

In de wijk de Marsse in Nunspeet is woensdagmiddag het kunstwerk de Lisdodde onthuld. Dat gebeurde door het losmaken van een lint door wethouder Gert van den Berg en de kunstenaar Reinier Lagendijk.

Het kunstwerk siert het gazon naast het appartementencomplex aan de Mozartlaan, bij de scheve toren. In een bijeenkomst vooraf in de parkeerkelder schetste Gert van den Berg het belang van kunst in Nunspeet. Voor alle openbare kunstwerken in Nunspeet gelden de thema’s water, vuur, aarde en lucht. Ze symboliseren de schilderachtige omgeving van Nunspeet. Hij ging wat dieper in op het ontstaan van de kunst in Nunspeet met de komst van de vele schilders in de vorige eeuw.

De Lisdodde is tot stand gekomen na voorbereidingen van de kunstcommissie van de gemeente in samenwerking met bewoners uit de wijk de Marsse. Na selectie werd uit drie genomineerden het ontwerp van Reinier Lagendijk gekozen. Voorzitter van de kunstadviescommissie Nunspeet, Ad Kuiper, ging in op het proces van de keuze. Er waren vele inzendingen van kunstenaars en na vele en pittige gesprekken is dit kunstwerk, de Lisdodde, gekozen.

Via beelden gaf Reinier Lagendijk een kijkje in het tot stand komen van zijn kunstwerk. Daarna werd het kunstwerk officieel onthuld door het losmaken van het rode lint.