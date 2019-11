College Nijmegen geeft weinig ruimte voor andere keuzes rond bezuinigingen

Nijmegen stond voor de lastige taak om dit jaar ruim tien miljoen euro te besparen als gevolg van tegenvallende inkomsten van de rijksoverheid.

Dekking onzeker

Hoe het schrappen van die bezuinigingen gefinancierd moet worden is volgens veel raadsleden niet helemaal duidelijk. Ook wethouder Monique Esselbrugge (D66) noemde de dekking daarvoor hoogst ongebruikelijk en per saldo 'een verslechtering voor de jaarrekening van 2019 en 2020' oftewel: dat gaat weer ten koste van de reserves. Deels gaan de partijen ervan uit dat een vernieuwde aanpak op werk en inkomen geld gaat besparen. Maar Wendy Grutters van oppositiepartij DNF noemt dit een risico omdat die besparing nog maar gehaald moet worden.

In september kreeg het college al het verwijt dat ze wel bij de raad heeft aangeklopt om mee te denken over de invulling van ruim tien miljoen euro bezuinigingen voor dit jaar, maar weinig ruimte liet voor eigen inbreng. En dat bleek ook woensdagavond weer.

'Tientjeswerk'

Zo wilde D66 niet afstappen van een bezuiniging op de onroerend zaakbelasting (OZB) voor niet woningeigenaren. Een maatregel die volgens D66 het ondernemersklimaat in Nijmegen aantrekkelijker maakt, maar volgens Anmar Selman van oppositiepartij PvdA slechts tientjeswerk behelst.

11 miljoen voor verbouwing Valkhof

Ook de culturele ambities van GroenLinks kunnen vrijwel onverkort uitgevoerd worden. Zo houdt het college vast aan een investering van 11 miljoen euro voor een verbouwing van het Valkhofmuseum en aan het plan om later het museum als stad te kopen. Het college wil weliswaar daarna bij de provincie aankloppen voor cofinanciering. Maar door eerst zelf zo'n smak geld uit te geven en dan pas naar de provincie te gaan vergroot je niet echt je onderhandelingspositie zo hield Anmar Selman (PvdA) wethouder Vergunst voor.

'Elitair gedoe'

Wendy Grutters van oppositiepartij DNF is boos dat er tegenover zo'n som geld van 11 miljoen euro niet eens geld is om de noodlijdende carnavalsvereniging van Nijmegen €17.500 subsidie te geven om daarmee de optocht te redden. 'Echt elitair gedoe hier in Nijmegen', zo reageerde zij achteraf.

Betalen voor plastic zak

Waar Grutters ook fel op tegen is, is dat het college het gratis ophalen van grofvuil afschaft en het aantal kilo's afval dat mensen zelf naar de milieustraat mogen brengen verlaagt. Ook het verminderen van het aantal afvalbakken vindt zij een slecht idee. Grutters: 'Tegelijkertijd worden er wel meer straatvegers ingezet. Dat is het paard achter de wagen spannen.'

Meer zwerfafval

Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) voegde daar aan toe dat het een slecht idee is dat mensen in het nieuwe jaar 5 cent per zak moeten gaan betalen voor de plastic plus zak (plastic afval en blik afval). Dit zorgt volgens hen alleen maar voor meer zwerfafval op straat. Hij vroeg van wethouder Bert Velthuis de verzekering dat die prijs later niet alsnog wordt opgehoogd, maar die toezegging wilde de wethouder niet doen.