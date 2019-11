Kees' levenswerk gaat Sinterklaas binnenhalen in Nijkerk

Sinterklaas komt zaterdag in Nijkerk aan met een bijzondere stoomboot. Namelijk die van de 23-jarige Kees Hellinga uit Zeewolde. Hij kocht de boot in juni 2018, maar de stoomketel bleek kapot te zijn en kon er dus niet gevaren worden. Nu 1,5 jaar later, gaat hij bij zijn grote vuurdoop de goedheiligman de Veluwse stad binnen varen.

Hellinga is sinds zijn tiende gek van alles wat te maken heeft met stoomschepen, zo vertelt hij aan Omroep Flevoland. Dus het was niet gek toen hij in juni 2018, samen met een vriend, een stoomsleepboot uit 1908 kocht.

Een droom leek daarmee uit te komen. Maar dat veranderde al snel. Ondanks een keuringsrapport bleek de stoomketel kapot te zijn. De ketel die er in zat, is uniek. Een vervangende ketel moest speciaal gemaakt worden en dat kostte zo'n 100.000 euro.

Ketel uit Engeland

Uiteindelijk wist Hellinga een nieuw stoomketeltje op de kop te tikken in Engeland en heeft hij in Nijkerk allerlei werkzaamheden aan zijn stoomboot laten uitvoeren. Zoveel dat Hellinga het soms even niet meer zag zitten.

Nu de boot eindelijk helemaal gerepareerd is, is hij ook al even getest met een proefvaart. 'Dat hij nu blijft varen voelt wel als een enorme opluchting', vertelt Hellinga.

En nu komt er zelfs een groot moment om zijn stoomboot te tonen aan het grote publiek. 'Alle kinderen die zaterdag zullen kijken, die horen de fluit en die zien de stoom. Het plaatje klopt.'

Bekijk hier de reportage van Omroep Flevoland: