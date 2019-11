Job Schuurman uit Bemmel wil eerste doelman worden bij NEC

De Nijmegenaren wonnen met 4-3 en Schuurman moest dus drie keer vissen. 'Bij de eerste leiden we onnodig balverlies aan de zijkant, moet ik snel terug in positie en schieten ze hem gewoon goed binnen. De tweede werd aangeraakt, dat is gewoon knullig en de derde komt hij er goed voor en knikt hem goed binnen. Maar eindelijk mocht ik een keer keepen. Ik heb ook mijn ding wel kunnen doen, niet alleen qua reddingen, maar ook voetballend. De wedstrijden met Jong NEC zijn leuk om ritme te houden, maar dat is toch anders. Sparta is een heel goed niveau, dus dan moet je wel even schakelen.'

Schuurman komt uit Bemmel. 'Ja, hartstikke dichtbij Nijmegen. Alleen maar leuk, toch? Ik ben op dit moment nog tweede keeper en ben nog jong. Maar als ik zo doorga op trainingen, wil ik zo snel mogelijk eerste keeper worden. Dit is mijn eerste jaar bij het eerste elftal en ik merk dat het steeds beter gaat. Gabor Babos zit er flink kort op en dat is ook goed, maar af en toe is een beetje vertrouwen ook wel lekker. We zitten met veel spelers uit de jeugd bij de selectie. Normaal kijk je met alleen maar oudere jongens wat meer de kat uit de boom. Nu heb je met heel veel jonge jongens al een connectie op het veld, dat speelt natuurlijk wel een stuk lekkerder.'