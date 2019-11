Landelijke intocht Sinterklaas voor zevende keer in Gelderland

Wanneer Sinterklaas zaterdag met zijn pieten aankomt in Apeldoorn, dan is het de zevende landelijke intocht van de goedheiligman in Gelderland. Zutphen, Elburg, Doesburg, Hattem, Zaltbommel en Harderwijk gingen Apeldoorn voor. En de huidige Sinterklaas heeft een sterke band met Gelderland.

De landelijke intocht was jarenlang een Amsterdams feestje. De eerste was in 1952 en met uitzondering van 1960 (Rotterdam) was de intocht tot en met 1963 in de hoofdstad.

In 1960 kroop overigens de latere Arnhemse tv-maker Dick van Bommel (1928-2007) in de huid van de goedheiligman. Vier jaar later was Ben Groenier Sinterklaas. Groenier, overleden in 1977 in Rheden, was van 1965 tot 1970 als leraar verbonden aan de Toneelschool Arnhem.

De tv-Sinterklaas sinds 2011, Stefan de Walle (54), groeide op in Twello. De Walle bezocht de Vrije School in Zutphen en studeerde in 1989 af aan de Toneelschool Arnhem.

Een van de bekendste pieten bij de landelijke intocht groeide op in Zutphen. Komiek Jochem Myjer vertolkte enige jaren Pietje Paniek. Hij deed dat in 2015 voor het laatst.

Laatste keer: Harderwijk

De laatste keer dat Sinterklaas aankwam in Gelderland was in 2010 in Harderwijk. Via Nederland 3 zagen toen 1,2 miljoen kijkers van 6 jaar en ouder de Sint voet aan wal zetten. Daar kwamen bijna 650.000 kijkers bij die via Nederland 1 keken naar de uitzending met gebarentolk.

Sinterklaas werd in Harderwijk door 25.000 mensen onthaald. De gemeente had op 40.000 bezoekers gerekend.

Vorig jaar werd de landelijke intocht via NPO3 door ruim 1.8 miljoen mensen live gevolgd op televisie.

Bekijk hier de landelijke intocht in Zaltbommel in 2002 terug.

Tot en met 5 december besteedt Museum CODA in Apeldoorn aandacht aan de geschiedenis van het sinterklaasfeest in een tentoonstelling.

Zie ook: Landelijke Sinterklaasintocht dit jaar in Apeldoorn