Voedsel over de datum: uit de kliko, in de stoofpot

Voedsel dat in de vuilnisbak verdwijnt, dat vindt eigenlijk iedereen zonde. Veel supermarkten doneren daarom al jaren producten aan voedselbanken, maar die richten zich vooral op houdbaar voedsel. Stichting Surplus heeft in opdracht van de gemeente Ede nu ook een oplossing voor dat verse voedsel. Ze koppelen supermarkten aan sociale organisaties die er maaltijden van koken voor kwetsbare buurtbewoners.

Bij Zorgboerderij het Wekeromse Zand wonen cliënten met verschillende achtergronden onder begeleiding. Sinds begin dit jaar wordt er gekookt met vlees en groenten die de supermarkt in Wekerom over heeft. Ondernemer Bart Hoek noemt het een win-winsituatie. 'Zo gaan we voedselverspilling tegen en de zorgboerderijen doen hun overige boodschappen ook bij ons.'

Dwarsverbanden

En dat is precies wat ze bij Stichting Voedselsurplus willen bereiken, zegt Petra Dongelmans. 'We willen dwarsverbanden leggen tussen sociale organisaties en supermarkten.'

Nu gooien supermarkten, als ze om 20.00 uur dichtgaan, alles direct in de vuilnisbak. De supermarkten die aangesloten zijn bij Voedselsurplus gooien dat vlees en verse groenten nu in de vriezer. Dongelmans: 'Daarmee verleng je de houdbaarheidsdatum toch weer met twee maanden.'

Luister hier naar een reportage over het project:

'Het gaat ook om relatief dure producten, zoals vlees', legt Dongelmans uit. 'En dat is ook nog eens voedsel waarbij de productie gepaard gaat met veel CO2-uitstoot. Dus het is zonde als dat dan ongebruikt in de kliko verdwijnt.'

Koppelaar

Het werk van de stichting zit er bijna op. Zij helpen de deelnemers van beide zijden aan elkaar te koppelen en zorgen ervoor dat iedereen een cursus voedselveiligheid krijgt. Als alles loopt, zoals in Ede, laat de stichting het aan de deelnemers zelf over. Dongelmans: 'De gemeente Ede heeft ons hiervoor ingehuurd en het ging van een leien dakje hier. Voedselverspilling aanpakken leeft hier heel erg. We hebben nu vier supers en zeven organisaties aan elkaar weten te koppelen.'

In Rotterdam heeft de stichting nu zelfs een compleet distributiecentrum neergezet. 'Dat willen we in Ede ook op termijn. Dat voedsel, dat anders in de kliko's verdwijnt, blijft dan binnen de stad. Zo verspil je het niet én omdat het lokale partners zijn, houd je het aantal voedselkilometers beperkt.'