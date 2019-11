Eenzame Kerst? Geef iemand op voor een uitje!

Kent u iemand die eenzaam is met kerst? Iemand die wel wat afleiding kan gebruiken in deze dagen? Grijp dan uw kans. En geef diegene op voor een gezellig uitstapje. Op Eerste Kerstdag gaat verslaggever Marc Loeven met wat deelnemers naar de dierentuin. Geef iemand op die het nodig heeft. En waarom zou u niet gezellig meegaan! Meld je hieronder aan.

Wie is er alleen?

Kent u iemand die de komende feestdagen alleen moet doorkomen? Iemand het die daardoor wat zwaar heeft en een opkikkertje kan gebruiken? Een collega op het werk, of een buurman of buurvrouw? Een familielid misschien zelfs wel. Geef die dan op voor ons kerst-uitje op 1e Kerstdag woensdag 25 december. Want wat zou het fijn zijn als we mensen die wat eenzaam zijn een beetje kunnen helpen tijdens de feestdagen. Dat we ze laten voelen dat er mensen zijn die aan ze denken en om ze geven.

Gezellig samen naar de dierentuin:

Degene die u aanmeldt hoeft natuurlijk niet alleen te gaan. Voor iedereen is ruimte om iemand mee te nemen. Daardoor kunt u als aanmelder ook gezellig mee! Om kwart voor twaalf verzamelen we bij de ingang van BurgersZoo in Arnhem. Om vier uur nemen we weer afscheid na een hopelijk geslaagd dagje-uit. Onze verslaggever Marc Loeven loopt gezellig mee en meldt zich een paar keer op de radio om hier verslag van te doen. Een kopje koffie is inbegrepen. Voor een lunch moet u zelf zorgen. Natuurlijk is er in de dierentuin genoeg horeca aanwezig, maar dat is voor eigen rekening.

Niet iedereen kan mee:

We verwachten een behoorlijke belangstelling voor dit kerst-uitje. Alleen: we kunnen maar een beperkt groepje meenemen de dierentuin in. Daarom maken we een keus uit het aantal aanmeldingen. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Om het ons wat makkelijker te maken is het fijn als u goed uitlegt waarom uw kandidaat dit uitje nodig heeft.

Meld u hier aan voor dit bijzondere kerst-uitje.

Wie weet helpen we iemand aan een bijzondere kerst!