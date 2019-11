Bijzondere altaarstukken krijgen nieuwe plek in Sint Martinuskerk Gaanderen

Vier historische altaarluiken uit de gesloten Georgiuskerk in Terborg blijven behouden voor de parochie en krijgen een nieuwe plek in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. De bijzondere altaarstukken van de beroemde architect Pierre Cuypers zijn deze week in de kerk geplaatst.

'Ik ben er een klein jaartje mee druk geweest', zegt vrijwilliger Antoon Gerritsen, die samen met Jan Thus druk bezig is geweest met het opknappen van de historische kerkstukken. 'Dag en nacht is te veel gezegd, maar ik heb er bijna elke dag wat tijd aan besteed.'

Het restaureren van de bijzondere stukken uit 1924 bleek een grotere klus dan gedacht. 'Het was best lastig omdat de beelden allemaal verschillende kleuren hebben', verklaart Gerritsen. 'Ik heb ze eerst helemaal schoongemaakt, maar toen bleek de verf op de stukken los te laten. Daarom moest ik alle beelden en afbeeldingen helemaal opnieuw schilderen. Er zat houtworm in en dat heb ik behandeld.'

Gerritsen vindt het mooi voor de gemeenschap dat de altaarluiken een nieuwe plek krijgen in de Gaanderense kerk: 'Dat doet de mensen toch wel wat denk ik. Ik hoop dat mensen uit Terborg de stap zetten om hier eens te komen kijken. Het is toch altijd lastig als er een kerk sluit.'

'Lang gekoesterde wens van veel inwoners'

Naast de altaarluiken wordt een volledig vernieuwde opbaarkapel, waar mensen afscheid kunnen nemen van een overledene, in gebruik genomen. Iets wat voorheen niet mogelijk was in Gaanderen.

'Het is een lang gekoesterde wens van veel inwoners', aldus Hans Aarntzen van de locatieraad. Het plan voor een opbaarkapel in Gaanderen ontstond enkele jaren geleden.

'We zouden het eerst in de oude Martinusschool realiseren, maar die is inmiddels verkocht', zegt Aarntzen. 'Toen ontstond het idee om achter in onze eigen kerk een opbaarkapel te bouwen. Nu is het mogelijk dat mensen in hun eigen omgeving afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Het geeft een stukje geborgenheid en dat willen we graag uitstralen als kerk.'



Tijdens een bijzondere viering komende zaterdag worden de opbaarkapel en de vier altaarstukken ingezegend.