Buurgemeente wil Nijmeegse asowoningen tegenhouden

De gemeente Lingewaard ziet de komst van vijf Skaeve Huse, in de volksmond ook wel asowoningen, niet zitten. Die woningen komen net over de gemeentegrens aan de Stationsstraat in Nijmegen. Met een bezwaarschrift hoopt Lingewaard de plannen van de gemeente Nijmegen tegen te kunnen houden.

door Sven Strijbosch

Al in 2017 ontstond er onrust in Lingewaard toen de asowoningen werden aangekondigd. Even leek het erop dat alles met een sisser afliep, maar dit jaar drukte Nijmegen de zogenoemde Skaeve Huse alsnog door.

Mogelijke overlast in Bemmel en Ressen

'Met name voor de inwoners van Ressen en Bemmel heeft het besluit van de gemeente Nijmegen consequenties', stelt Lingewaard. Vooral de plek, ver weg van voorzieningen, is de gemeente een doorn in het oog. Verder bestaat de angst dat bewoners hun tijd gaan doden op straat in Bemmel of Ressen, naast het noordelijke deel van Nijmegen de dichtstbijzijnde kernen.

Skaeve Huse zijn voor dak- en thuislozen die alleen passen in een zeer kleine woongemeenschap met begeleiding, in een rustige, prikkelarme omgeving met ruimte om zich heen. En die prikkelarme omgeving is er volgens het Nijmeegse gemeentebestuur in Noord.

'In ons bezwaarschrift is een opening tot overleg geboden om tot een oplossing te komen', laat een woordvoerder van Lingewaard weten. Het bezwaarschrift zal worden ingetrokken als er op een andere manier een oplossing gevonden kan worden.

De gemeente Nijmegen zegt dat er regelmatig contact is geweest met Lingewaard over de Skaeve Huse, maar tot een oplossing heeft dat dus nog niet geleid. 'Het bezwaar wordt nu beoordeeld en beantwoord', stelt een woordvoerder. De beoogde locatie ligt ook in de buurt van de gemeente Overbetuwe, maar die gemeente laat bezwaar aan zich voorbij gaan.

Meer asowoningen in de stad

Niet alleen in Nijmegen-Noord komen er asowoningen. Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg komen ook acht Skaeve Huse, tot ongenoegen van bewoners die eerder ook al bezwaar aantekenden. In Nijmegen-Noord maken omwonenden zich eveneens grote zorgen.

Het Nijmeegse college benadrukte eerder dat uit ervaringen in andere steden blijkt dat omwonenden van Skaeve Huse daarvan 'geen noemenswaardige hinder' ervaren en vindt de komst ervan belangrijk. In totaal is er dan ook 650.000 euro voor vrijgemaakt.

Zie ook: