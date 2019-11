Wie wint de Steenbreek Trofee? Drie Gelderse gemeenten zijn in de race

Tijdens de Nationale Groendag in Wageningen wordt donderdag de winnaar van de Steenbreek Trofee 2019 in het zonnetje gezet. Dat is een prijs voor het meest innovatieve voorbeeld om te laten zien hoe groen en water benut worden. Apeldoorn, Nijmegen en Zevenaar (Spijk) maken kans op de trofee.

De initiatieven hebben als gemeenschappelijke deler dat ze gaan over de bevordering van biodiversiteit, gezondheid en sociale cohesie. Die leveren dan weer een positieve bijdrage aan klimaatadaptatie.

Groene oplossing

Volgens jurylid Madeleen Helmer is de begingedachte vaak iets dat totaal niet voortkomt uit het streven om te vergroenen. 'Het begint soms bij een probleem. Dan wordt er een plan bedacht en is groen een deel van de oplossing'.

Helmer doelt daarmee op één van de genomineerden: een speelveldje aan de Zichtweg in Apeldoorn. Daar hadden gebruikers en omwonenden last van elkaar. Vervolgens is er een plan bedacht waar het veldje wordt omgetoverd tot multifunctionele speel- en ontmoetingsplek. Daarnaast is een geasfalteerd stukje basketbal veld veranderd in een een soort wadi waar het hemelwater uit de straat wordt opgevangen.

'Andere gemeentes inspireren'

'Het was zo ontzettend leuk om al die initiatieven door te nemen', zegt Helmer over de selectie van de genomineerden. 'Deze prijs is bedoeld om andere gemeentes te inspireren en ook zelf hun eigen ideeën in te sturen. Groen is maar groen, maar als onderdeel van een oplossing geeft het een hele hoop energie aan wijk', aldus Helmer.

Rond het middaguur wordt de winnaar tijdens een speciale themadag over 'groen' bekendgemaakt. Naast de Gelderse gemeenten is ook Den Helder in de race voor de trofee.

