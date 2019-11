Twee actiegroepen bij intocht Sint; politie op alles voorbereid

Twee actiegroepen hebben zich officieel gemeld bij de gemeente Apeldoorn om zaterdag bij de Sinterklaasintocht te demonstreren voor Zwarte Piet. Andere pro-Pieten laten weten spontaan naar de intocht te komen en als Zwarte Piet mee te doen aan het kinderfeest. De politie is in ieder geval op alles voorbereid: agenten trainden onder meer op verstoringen van de openbare orde.

In ieder geval de extreem-rechtse Nederlandse Volksunie heeft zich gemeld bij de gemeente. Wie de andere groep is, wil Apeldoorn niet zeggen. In eerste instantie waren er drie aanmeldingen, maar twee daarvan hebben nu aangegeven echt te willen komen.

Er zijn in totaal drie locaties aangewezen waar demonstranten hun mening mogen laten horen: aan de Stationsstraat bij het Stationsplein waar Sinterklaas aankomt, op de hoek van de Rosariumstraat en de Hoofdstraat, en aan de Hoofdstraat bij de ingang van winkelcentrum Oranjerie.

Pegida komt als Zwarte Piet

Er hebben echter ook actiegroepen laten weten te komen zonder zich officieel te melden. Zo roept Pegida via sociale media op te komen als Zwarte Piet en je zo te mengen in het publiek. De gemeente Apeldoorn zegt geen mensen te weren die verkleed komen als Zwarte Piet, zo lang die geen spandoeken of protestborden dragen.

Kick Out Zwarte Piet, veruit de bekendste actiegroep tégen Zwarte Piet, liet eerder weten niet naar Apeldoorn te komen. Zij voeren actie in plaatsen waar volgens hen te weinig aan het traditionele uiterlijk van Piet is gedaan, zoals Nijmegen.

Politie trainde diverse scenario's

De politie heeft contact met de actievoerders en houdt sociale media goed in de gaten. De politie laat weten sowieso al maanden bezig te zijn met de organisatie van de intocht om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Zo hebben agenten uit Apeldoorn en omgeving de afgelopen tijd verschillende scenario's getraind, zoals verstoringen van de openbare orde, branden in het evenementengebied en extreme drukte. Ook is er gesproken met politiekorpsen die afgelopen jaren betrokken waren bij de landelijke intochten.

'We richten ons vooral op een veilig en ongestoord verloop van de intocht. Waarbij het veilig kunnen bijwonen van de intocht door kinderen en het borgen van het recht op demonstreren belangrijke uitgangspunten zijn', vertelt een woordvoerder.

Over andere extra maatregelen en hoeveel agenten er ingezet worden, wil de politie niets kwijt.

Geen toegangspoortjes

Ook de gemeente Apeldoorn zegt niks over onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Wel benadrukt een woordvoerder dat er geen sprake is van toegangspoortjes, zoals in andere media is geschreven.

'De route van de intocht is auto- en fietsvrij, daarnaast zijn er een aantal straten autoluw. Om te voorkomen dat mensen er toch met de fiets doorheen gaan is er een afzetting met hekken en verkeersregelaars. Daar kunnen dan wel voetgangers langs. Er is ook geen sprake van een jassen- en tassencontrole.'

Een overzicht van verkeersmaatregelen tijdens de Sinterklaasintocht. Bron: Gemeente Apeldoorn

