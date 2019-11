Eenzame Kevin overspoeld met reacties: 'Dat had ik niet verwacht'

De 22-jarige Kevin te Kaat, die via het tv-programma Gelderland Helpt een maatje zoekt omdat hij zich vaak eenzaam voelt in het weekend, is overspoeld met reacties. 'Ik had niet verwacht dat ik er zoveel zou krijgen', reageert de Didammer.

Te Kaat hoopt hiermee een voorbeeld te zijn voor andere jongeren die zich ook eenzaam voelen. 'Ik hoop dat jongeren denken: hij geeft aan zich eenzaam te voelen, nu durf ik het ook te zeggen.'

Gelderland Helpt

De Didammer was vorige week in de eerste aflevering te zien van Gelderland Helpt: nooit meer alleen. Daarin worden mensen gevolgd die zich eenzaam voelen en daar verandering in willen brengen.

Kevin hoopte via het programma een schaakmaatje te vinden. En dat is dus gelukt, want hij werd overspoeld met reacties. Ook Bas van Ek reageerde. 'Ik zag de oproep. Kevin woont ook nog bij mij in de buurt en ik dacht: ik wil wel leren schaken en Kevin wil gezelschap. Dus zo kunnen we elkaar helpen.'

Bas (links) en Kevin bij hun eerste potje schaken. Foto: Gelderland Helpt

Schaakmat

Bij het eerste potje schaken blijkt Bas nog wel wat te moeten leren. 'Het is leuk om schaken van de grootmeester te leren', vertelt Bas als Kevin een strategie uitlegt. Ook voor Kevin valt het eerste potje niet tegen. 'Hier valt echt nog wat in te leren en als ik de basis goed uitleg, dan wordt hij stukken beter', legt hij uit.

De eerste stap om uit het dal van eenzaamheid te klimmen heeft Kevin gezet. En met succes. Toch hoopt hij op meerdere sociale contacten. Wil jij met Kevin in contact komen? Meld je dan hier aan.

Kerst komt eraan, een feest om samen te vieren. Toch geldt dat niet voor iedereen. Velen voelen zich eenzaam en zoeken een weg om uit de eenzame sleur te komen. Hoe komt het dat er nog zoveel mensen zijn die zich eenzaam voelen en hoe kunnen wij hen helpen? In zes speciale afleveringen van Gelderland Helpt kun je ontdekken hoe jij je kunt inzetten tegen eenzaamheid.