Hulp bij woonzoektocht Achterhoekse jongeren

Platform Jong Wonen Achterhoek biedt hulp bij de zoektocht naar een woning van Achterhoekse jongeren. Het platform is deze week gelanceerd om jongeren in de regio te houden. Het is een overzichtelijke website waar jongeren terecht kunnen met al hun woonvragen, of het nu huur, koop of bouwen van een woning is.

Uit een enquête in 2016 van 8RHK Ambassadeurs bleek dat Achterhoekse jongeren vaak moeite hebben met het vinden van een woning en door de grote hoeveelheid aan informatie niet wisten waar ze moesten beginnen met het zoeken naar goede info.

Daarom heeft initiatiefnemer Ellen Klein Gunnewiek (27) in samenwerking met 8RHK Ambassadeurs het platform opgericht. 'Door mijn werk als adviseur ruimtelijke ontwikkeling weet ik zelf gelukkig snel de juiste informatie te vinden, maar ik begrijp heel goed dat jongeren soms door de bomen het bos niet meer zien. Ik vond het dan ook een uitdaging om een platform te creëren waarin alles samenkomt.'

'Van de invloed van je studieschuld tot de mogelijkheden voor huurtoeslag of kopen zonder vast contract', vervolgt Klein Gunnewiek. 'Mijn doel is om dit platform uit te laten groeien tot hét woonplatform van de Achterhoek. De bedoeling is dan ook om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met Achterhoekse bedrijven en overheden. Als ik daarmee kan bijdragen aan het behoud van jongeren in de Achterhoek is mijn missie geslaagd.'

