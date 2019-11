'Puintreintje' van Tiel eerste foto in project Gelderse oorlogsfoto's

Een foto van het puintreintje dat een hoofdrol speelde in de wederopbouw van Tiel is de eerste Gelderse foto die is uitgekozen in het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Iedere provincie mag 50 aansprekende oorlogsfoto's inleveren voor dit landelijke project. Commissaris van de Koning John Berends koos woensdag in Arnhem voor de in zijn ogen heel symbolische opname van de Tielse puinexpres. Via de website van Gelderland Herdenkt kwam ook al de eerste digitale inzending binnen, een foto van onderduikers en boerenfamilies in Dale bij Aalten.

Berends gaf het startsein voor het fotoproject in de provincie Gelderland. Een afdruk van twee onderduikers in een schuilkelder en een afbeelding van feestvierende Apeldoorners tijdens de bevrijding (de stad waar Berends burgemeester was) vielen af in deze voorselectie. Het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) is initiatiefnemer en roept met name particulieren op om met hun foto's mee te doen.

De Tielse puinexpres - foto Regionaal Archief Rivierenland

En nu zijn de Gelderlanders aan zet

Het woord is nu aan alle Gelderlanders die oorlogsfoto's in huis hebben en ze willen laten beoordelen door een provinciale publieksjury. Vanaf nu kunnen favoriete foto's via de website van Gelderland Herdenkt worden ge-upload, maar er komen ook 'inlever-punten' onder meer in Gelderse bibliotheken waar een scan-apparaat beschikbaar is. Het is wel van belang dat mensen die een eigen foto aanleveren afstand doen van de rechten en de afbeelding beschikbaar stellen voor dit project. De foto's dienen voor 31 december 2019 binnen te zijn. Op 15 januari worden de 50 meest aansprekende oorlogsfoto's van Gelderland bekendgemaakt.

Eerste ingezonden foto van onderduikers bij Aalten

De eerste foto die is ge-upload komt van Gerrit Stronks uit Dale bij Aalten. Te zien zijn volwassenen en kinderen van de gezinnen Eppink en Stronks en een aantal onderduikers en Scheveningse evacués die op een schuilkelder zitten. De schuilplaats werd precies tussen de twee boerderijen van de families aangelegd. Later werd besloten om toch ieder een aparte kelder aan te leggen om te voorkomen dat bij een bombardement beide families en de onderduikers zouden omkomen. Gerrit is trouwens een echt 'oorlogskind', hij werd geboren op 10 mei 1940, de dag waarop de Duitsers Nederland binnen vielen.

Lees ook 'De beste oorlogsfoto van Gelderland kan zomaar uit jouw album komen!'

en 'Het laatste oorlogsjaar, Tielenaren moeten hun stad verlaten'.