Boosheid over soap Achilles'29: 'Schaarse politiecapaciteit kan nuttiger worden ingezet'

Tientallen leden van voetbalvereniging Achilles'29 zijn maandagavond in de kantine van de Heikant in Groesbeek gaan zitten. Familie Derks had, als eigenaar van het sportpark, de leden al meermaals de toegang ontzegd.

Niet helder wie in overtreding is

Slinkman heeft de club en de familie herhaaldelijk opgeroepen de rust te bewaren en elkaar over en weer zo min mogelijk te provoceren. 'De politie komt bij meldingen steevast ter plaatse en legt vast wat er gebeurt. Pas na een uitspraak van een rechter zal blijken of een actie strafbaar is. Nu is niet helder wie in overtreding is, omdat niet duidelijk is wie in zijn recht staat: degene die een slot vervangt om een ander buiten te sluiten, of de ander die dat slot openbreekt om de kantine te kunnen betreden', zegt de gemeente in een statement.

De familie Derks heeft aangedrongen op politie-inzet om te voorkomen dat de club het terrein betreedt. De burgemeester wil zich niet mengen in het conflict en gaat dan ook niet op dat verzoek in. 'Het is namelijk niet aan hem om een juridisch oordeel te geven, maar aan de rechter. Het is een zaak tussen twee private partijen', benadrukt Berg en Dal.

Wedstrijden bij Germania

Achilles wijkt voor trainingen en wedstrijden uit naar buurman Germania. 'Het is daar gezellig hoor, maar dit is toch ons eigen clubhuis. Hier horen we thuis, we hopen hier vanavond een beetje omzet te draaien. We verwachten een gezellige avond. We drinken koffie, bier en praten. Deze club is nog lang niet vergaan', zei Achilles'29-voorzitter Pjotr van der Horst afgelopen maandagavond.

Volgens de familie Derks klopt het dat het clubhuis van Achilles'29 is. 'Maar zij hebben echt geen toegang meer tot het complex. Alle rechtsverhoudingen tussen Achilles'29 en de grondeigenaar zijn beëindigd.'

'Einde soap nog niet in zicht'

De gemeente wil dat er een rechtszaak komt zodat duidelijk wordt wie er nu gelijk heeft. 'Dan weet de politie ook waar ze op kunnen handhaven', vertelt een woordvoerder. Slinkman besluit: 'Het is jammer van de schaarse politiecapaciteit, die veel nuttiger kan worden ingezet. Het eind van de soap lijkt echter nog niet in zicht.'

