Volkszanger geniet in eigen kringloopwinkel

Volkszanger Tinus Hoekstra is sinds twee maanden eigenaar van een eigen kringloopwinkel in zijn woonplaats Doetinchem. Omdat optredens met name plaatsvinden in het weekend verveelde de artiest zich doordeweeks, wat reden was om zich te omringen met tweedehands banken, lampen en cd’s.

'Mijn moeder heeft altijd een kringloop gehad en ik zit doordeweeks toch thuis', zo somt Tinus Hoekstra de redenen op om de kringloopwinkel aan de Vlijtstraat te starten. 'En ik moet zeggen, tot nu toe loopt het lekker door.' De winkel is gevuld met allerlei artikelen, van banken en puzzels tot een legerkostuum en houten beren. De volkszanger zelf heeft een kantoor in de hoek van de zaak, waar naast een vitrine vol cd’s een PlayStation staat die veelvuldig wordt gebruikt. 'Het is gewoon leuk dat mensen binnenkomen, dat je een babbeltje kan maken', vindt Hoekstra.



Liefhebbers van de muziek van de Doetinchemmer weten de weg naar de kringloop ook te vinden. 'Dan kopen ze een schilderijtje of een lampenkapje en dan vragen ze of ze nog even snel op de foto kunnen', zegt Hoekstra lachend. 'Dat is natuurlijk leuk.' Hoewel hij zich goed vermaakt in zijn eigen kringloop, blijft de muzikale carrière voorop staan. 'Dit is een bijzaak en ik vind het leuk om te doen, maar zingen blijft voor mij altijd op nummer één staan.'