Zie ginds komt de... stoomtrein? Dit moet je weten over de Sintintocht in Apeldoorn

Met 850 meter is de intocht in Apeldoorn één van de kortste routes ooit. De stoet begint op het Stationsplein in Apeldoorn. Om 12.00 uur zet de goedheiligman voet op het perron en begint het grote feest. Na ontvangst door de burgemeester treden kinderen uit groep 3, 4 en 5 van basisscholen uit Apeldoorn op en laten ze Sinterklaas zien hoe goed ze het Apeldoornse Pietenlied en de Pietendans hebben geoefend.

Dan trekt de stoet, met dit jaar voor het eerst alleen roetveegpieten, via de Stationsstraat en de Stationsdwarsstraat door naar de Hoofdstraat. Bij de Mariakerk en het 'Bongoplein' zijn podia opgebouwd waar acts met het thema 'Veluwe/groen' en 'koninklijk' worden opgevoerd. De intocht eindigt op het Raadhuisplein, waar de Sint uiteindelijk om 13.15 uur in het Raadhuis verdwijnt. Om 16.00 uur begint hier nog de Pepernotenparty.

De kaart van de route die de gemeente Apeldoorn heeft verspreid. Bron: apeldoorn.nl

Het weer

De landelijke intocht van Sinterklaas verloopt zaterdag waterkoud en bewolkt. De middagtemperatuur is slechts 6 graden, maar voor het gevoel ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dat komt door een matige zuidwestenwind. Een regenzone ligt boven het noorden van het land en het is nog onzeker of ook Apeldoorn daar tijdens de intocht mee te maken krijgt.

Verkeersmaatregelen

De route van de intocht is al vanaf middernacht volledig afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen er vanaf 9.00 uur niet meer terecht. Auto's en fietsen die er dan nog staan, worden weggehaald.

Omliggende straten doen dienst als looproutes van bezoekers of calamiteitenroute voor de hulpdiensten en zijn daarom vrij van auto's en fietsers. De gemeente Apeldoorn heeft op haar website een volledig overzicht geplaatst welke straten worden afgesloten. Op de dag lopen er begeleiders rond die bezoekers de weg wijzen.

Parkeergarages en fietsenstallingen in de binnenstad zijn wel bereikbaar. Alleen de Kalverstraat is tussen 3.30 en 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Parkeerterrein Kanaalstraat is vanaf 14.00 uur bereikbaar.

Een overzicht van verkeersmaatregelen in Apeldoorn. Bron: Gemeente Apeldoorn

Extra lange treinen plus één bijzondere trein

De NS laat extra lange treinen rijden tussen Deventer en Apeldoorn en verwacht 'één bijzondere trein' waarvoor een heel spoor wordt vrijgelaten. De fietstunnel onder het NS-station is tussen 9.00 en 14.00 uur niet bereikbaar. Fietsers moeten omrijden via de Koning Stadhouderslaan/Arnhemseweg. Ook de bewaakte fietsenstalling is tijdens de intocht dicht, omdat de mensenmassa's anders zouden botsen. Het busstation is lopend te bereiken via de Sophialaan, Molendwarsstraat en de Spoorstraat.

Bussen rijden om

Busmaatschappij Syntus houdt extra bussen en medewerkers achter de hand, maar rijdt in principe met het gewone aantal bussen. Tussen 9.00 en 14.00 uur geldt er wel een gewijzigde dienstregeling voor een aantal buslijnen die omrijden via de Laan van Mensenrechten. De haltes Amaliapark en Hoofdstraat vervallen in die tijd.

Bezoekers die uit het noorden komen, wordt geadviseerd uit te stappen bij de halte Markt en dan naar de ingang van het terrein bij het oude postkantoor te lopen. Bezoekers vanuit het zuiden, kunnen uitstappen op busstation Apeldoorn en de looproute richting de Sophialaan volgen. Het stationsplein is vanaf het busstation niet te bereiken.

Mindervaliden

Kinderen met een handicap die Sinterklaas toch goed willen kunnen zien, kunnen terecht op het Stationsplein. Daar is een speciaal vak voor mindervaliden ingericht. Een plekje daar had je al wel voor 8 november moeten reserveren.

Demonstraties

De Nederlandse Volksunie en de Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit hebben zich officieel gemeld bij de gemeente om langs de route te demonstreren vóór Zwarte Piet. De gemeente heeft drie locaties aangewezen waar de actievoerders mogen staan. Andere actiegroepen, zoals Pegida, hebben echter ook gezegd te komen, verkleed als Zwarte Piet.

Kick Out Zwarte Piet, veruit de bekendste actiegroep tegen Zwarte Piet, liet eerder weten niet naar Apeldoorn te komen. Zij voeren actie in plaatsen waar volgens hen te weinig aan het traditionele uiterlijk van Piet is gedaan, zoals Nijmegen.

Veiligheidsmaatregelen

De politie is al maanden bezig met de organisatie van de intocht om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen. Om agenten uit Apeldoorn en omgeving voor te bereiden op de intocht heeft de politie de afgelopen tijd getraind op verschillende scenario's, zoals verstoringen van de openbare orde, branden in het evenementengebied en extreme drukte. Ook is er gesproken met politiekorpsen die afgelopen jaren betrokken waren bij voorgaande intochten en wordt online bijgehouden wat er speelt.

Over andere extra maatregelen en hoeveel agenten er ingezet worden wil de politie niets kwijt.

Ook de gemeente Apeldoorn zegt niks over onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Wel benadrukt een woordvoerder dat er geen sprake is van toegangspoortjes, zoals in andere media is geschreven. 'Er is ook geen sprake van een jassen- en tassencontrole.'