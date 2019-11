Wageningse wetenschapper: 'Maatregelen tegen stikstof op korte termijn reëel'

Boeren waren deze woensdag in Den Haag voor een gesprek met premier Rutte over het stikstofprobleem. Foto: ANP

De kabinetsplannen om op korte termijn de problemen rond stikstof aan te pakken zijn reëel. Dat zegt Wim de Vries van de Wageningen Universiteit. 'De maatregelen die wel pijn gaan doen, komen later, verwacht de Wageningse onderzoeker. 'Alleen die maatregelen kennen we nog niet.'

door Henri van Veen

Naast het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur, komt er een noodwet om dijk- en kustbewakingsprojecten door te laten gaan. Daarnaast moet de samenstelling van veevoer anders om de ammoniakuitstoot terug te dringen en komt er extra geld voor varkensboeren die willen stoppen.

Stikstofdeskundige Wim de Vries aan de Wageningen Universiteit denkt dat de maatregelen na het rapport van de commissie-Remkes voor de korte termijn hout snijden. 'Het gaat erom dat de bouw wordt vlotgetrokken en dat gebeurt hiermee', reageert De Vries. 'De bouw draagt niet veel bij (aan het stikstofprobleem, red.) en dan hoef je ook geen rigoureuze dingen te doen.'

Maatregelen die wel pijn doen komen later

Die maatregelen die wel pijn gaan doen, komen in 2020, verwacht de Wageningse onderzoeker. 'Alleen die maatregelen kennen we nog niet. Het is net als met auto's. Als je minder luchtverontreiniging wil, moeten er schonere auto's komen of minder auto's als het met schonere auto's niet lukt. Het kabinet zegt wel íets over de langere termijn, bijvoorbeeld schonere stallen en maatregelen waardoor je minder uitstoot krijgt.'

'Boerenprotestvoorman' Ton Miltenburg uit Waardenburg kan de gevolgen van het kabinetsbesluit nog niet goed inschatten. 'Dat anders samengesteld veevoer moet leiden tot minder stikstof is op zich een goede zaak, maar helemaal naar nul krijg je het niet. Bovendien houdt stikstof niet op bij de grens. Je moet het breder aanpakken, want we zijn niet meer dan een postzegel op de kaart.'

Hij en zijn collega's kwamen massaal in het geweer, nadat Tjeerd de Groot van regeringspartij D66 verkondigde dat de veestapel moest worden gehalveerd in Nederland om de stikstofuitstoot te beperken. Boeren zouden moeten worden uitgekocht. Miltenburg: 'Die partij is nu stil. Het is ook gewoon de oplossing niet.'

Daar is de Wageningse wetenschapper De Vries niet zo zeker van. 'Als het met minder uitstoot niet lukt, dan ga je over minder dieren praten.'

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met De Vries:

'Stikstofoverschot grootste bedreiging natuur'

'Het echte maatregelenpakket, dat de enorme overdaad aan stikstofuitstoot daadwerkelijk naar beneden brengt, moet nog komen', reageert Shanti Haas van Natuurmonumenten. 'Het overschot aan stikstof in ons land is de grootste bedreiging voor de natuur. Natuur waarvan slechts 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over is. De stikstofuitstoot van Nederland behoort nog steeds tot de hoogste ter wereld.'

De ingrepen die vandaag door het kabinet Rutte zijn toegelicht, noemt De Vries bepaald niet symbolisch. 'Misschien is dat zo voor de bescherming van de natuur, maar voor de thuiszittende bouwvakkers zijn ze dat niet.'

