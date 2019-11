Napoleon moet de toeristische trekpleister van Voorthuizen worden

'We kwamen op het idee toen we in Barneveld langs het standbeeld van Jan van Schaffelaar liepen', legt Wiesnekker uit. 'Als Barneveld een standbeeld van hun volksheld heeft, waarom zouden wij dan geen standbeeld hebben van Lodewijk Napoleon. Hij heeft ontzettend veel voor Voorthuizen betekend.'

Apeldoornsestraat

Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon, is onder meer verantwoordelijk voor één van de belangrijkste verkeersaders in het dorp: de Apeldoornsestraat. 'Napoleon heeft een weg laten aanleggen vanuit het westen van het land naar Hamburg. Voorthuizen lag aan die weg en was een belangrijk punt om van paarden te wisselen', legt oud-gemeentearchivaris Gerjan Crebolder uit.

Daarnaast richtte Napoleon een fonds op voor mensen met schulden. De initiatiefnemers van het standbeeld willen zo'n zelfde soort fonds voor Voorthuizen gaan oprichten. 'Het wordt een potje waar mensen gebruik van kunnen maken als ze buiten hun fout om in de schulden zijn beland', legt Langeweg uit.

'Ondanks dat Lodewijk Napoleon een Fransman was, was hij ontzettend geliefd onder het volk. Hij stond bekend als een betrokken koning die veel voor de burgers heeft gedaan. Er is dus reden genoeg om hem te eren', vindt Crebolder.

Volgend jaar

De initiatiefnemers zijn momenteel in gesprek met de gemeente en horen binnenkort of het standbeeld er daadwerkelijk gaat komen. Als dat zo is zal Napoleon halverwege 2020 in Voorthuizen staan. 'En dan hoop ik dan mensen massaal selfies gaan maken', vertelt Wiesnekker trots.