Welke verenigingsactiviteit gaat het ophalen van oud papier vervangen?

Want zomaar geld geven aan clubs om het gat in de begroting te dichten gaat niet. Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten: 'We kunnen vrijwilligerstaken niet zomaar gaan betalen. Dan wil straks iedereen geld hebben. Daarom willen we kijken naar maatschappelijke taken die nu blijven liggen.'

Een voorbeeld van een mogelijke vrijwilligerstaak is 'de afvalcoach' die ouderen helpt hun afval naar containers te brengen.

Wie lost het op?

Elke gemeente heeft zelf de vrijheid om afspraken te maken over vergoedingen en afbouwregelingen met verenigingen. Dit zijn politieke besluiten die de gemeenten zelf nemen.

Waar de raad in Druten een motie indient om de wethouder aan het werk te zetten, leggen andere gemeenten het vraagstuk bij afvalverwerker Avri neer. In de raad van Maasdriel waren daar afgelopen week nog vragen over.

Lees ook: Raad Druten wil oplossing voor verenigingen die duizenden euro’s subsidie mislopen

In de regio Nijmegen zoekt afvalverwerker Dar vrijwilligers die op zaterdagen een inzamelwagen voor oud papier willen rijden. Op die uren gaat het bedrijf geen papier meer ophalen omdat het te duur is.

Doordeweeks kunnen zij het zelf sneller en makkelijker ophalen. Een woordvoerder van de Dar: 'In 2020 zien we in de regio dat verschillende routes van de avond naar overdag gaan, waarbij de Dar zelf het papier ophaalt. Hierover worden de inwoners nog door ons geïnformeerd.'

Lees ook: Tekort aan chauffeurs voor inzameling oud papier

Tekst gaat verder na de video.

Onrust blijft: een jaar is zo voorbij

Ondertussen blijft het onrustig bij verenigingen. 'Voorlopig wordt het inzamelen van oud papier geschrapt, zonder dat er een andere activiteit is', spreekt Marcel van Oijen van Muziekvereniging Arezzo in Puiflijk zijn zorgen uit.

Jeanette Bos van voetbalvereniging SCP is optimistischer gestemd. 'Ik hoop dat de gemeenten en de andere sportverenigingen gaan meedenken over een nieuwe activiteit. We hebben niet direct een oplossing maar samen staan we sterk.'