Tegenstander roetveegpiet sleept Apeldoorn opnieuw voor de rechter

Een roetveegpiet bij de intocht in Zaanstad. Foto: ANP

De bezwaarmaker die vorige week de gemeente Apeldoorn voor de rechter sleepte om de roetveegpieten bij de Sinterklaasintocht, geeft nog niet op. De rechter stelde hem in het ongelijk, maar de man stapt nu opnieuw naar de rechter.

De rechtbank Gelderland bevestigt dat er stukken zijn binnengekomen. De rechter buigt zich nog over de documenten om te kijken of er reden is voor een nieuwe zitting.

Volgens de bezwaarmaker, M. van Tongeren uit Amsterdam, moet de burgemeester van Apeldoorn nog beslissen op zijn handhavingsverzoek, maar doet ze dat maar niet. Dat geeft hem te weinig tijd om eventueel in verweer te komen tegen haar beslissing, voordat de intocht plaatsvindt. 'Een beslissing is niet genomen en ook niet in zicht, daarom ga ik nu, drie dagen voor de intocht, naar de rechtbank', laat hij aan Omroep Gelderland weten.

'Roetveegpieten bij gemeentegrens tegenhouden'

Hij wil nog steeds dat roetveegpieten aan de gemeentegrens of bij binnenkomst in de stad worden tegengehouden. 'Zwarte Pieten mogen dan uiteraard wel', vindt hij.

Volgens hem overtreedt Apeldoorn het genocideverdrag door roetveegpieten toe te laten. 'Ik wil later ook veel kinderen krijgen en ze opvoeden met zwarte piet. Maar ik ben bang voor de reacties daarop. Dus ik denk dat in de christelijke blanke Nederlandse cultuur minder kinderen geboren zullen worden', zo lichtte hij vorige week dat standpunt toe in de rechtbank.

Veiligheid en openbare orde

De bestuursrechter gaf hem vorige week echter ongelijk. Volgens hem valt de kleur van Piet niet onder veiligheid en openbare orde waar de burgemeester over gaat. 'Als de kleur van de pieten een probleem vormen voor de indiener, dan moet hij zich richten tot de civiele rechter', besloot de rechter.

