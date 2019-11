Nijmegen Rechtsaf over gebiedsverbod tijdens intocht: 'Wij zijn geen bedreiging'

De club haalde vorig jaar tijdens de intocht een spandoek weg dat door linkse activisten aan de overzijde van de Waal was geplaatst. Volgens Nijmegen Rechtsaf was dat spandoek in strijd met het verbod op demonstreren langs de route dat de burgemeester had ingesteld.

'Er stonden duizenden mensen, die zagen dat spandoek. Volgens mij is dat dan een demonstratie langs de route. Wij hebben vorig jaar het demonstratieverbod gehandhaafd', aldus Van den Bergh. 'Dat zit de burgemeester blijkbaar nog steeds hoog', reageert hij op gebiedsverbod dat Bruls hem heeft opgelegd.

'Denk aan de kinderen'

Als actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zaterdag naar de Waalstad komt, kan ze rekenen op aandacht van Nijmegen Rechtsaf. Want de pro-Pietengroep bestaat uit meer dan twee mensen.

'Het gebiedsverbod heeft voor de actie wel invloed', zegt Van den Bergh. 'Maar die is niet teniet gedaan. De jongens is op het hart gedrukt: denk aan de kinderen. En ook de supporters van NEC zouden een oogje in het zeil houden, maar daar weet ik het fijne niet van.'

'Niet om tafel met extremisten'

Nijmegen Rechtsaf heeft naar eigen zeggen onder meer na de intocht van vorig jaar verschillende pogingen gedaan om in dialoog te gaan met burgemeester Bruls. Maar die is daar niet op ingegaan. Van den Bergh: 'Er werd elke keer gezegd: ik ga niet om tafel met extremisten'.

Van den Bergh benadrukt dat ze helemaal niet op confrontatie uit zijn. Dat de burgemeester de indrukt wekt dat het Nijmegen Rechtsaf daar wel degelijk om te doen is steekt. 'Dat nemen we hem zeer kwalijk. Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Dat ben ik met de burgemeester eens. Maar wat we vorig jaar zagen, is dat kinderen die gewoon naar Sinterklaas kwamen kijken echt aan het huilen gemaakt werden door die groepen.'

'Geen demonstraties op een kinderfeest'

Nijmegen Rechtsaf zegt enkel een haag van mensen te willen vormen voor de groep van Kick Out Zwarte Piet. En dan zo hard mogelijk sinterklaasliedjes zingen op het moment dat Sinterklaas voorbijkomt. 'Dat was in het verleden heel effectief', stelt Van den Bergh.

Nijmegen Rechtsaf heeft nooit overwogen om zelf een demonstratie aan te melden bij de gemeente. 'Nee, wij vinden dat er niet gedemonstreerd moet worden op een kinderfeest. Geen voorstanders, geen tegenstanders.' Nijmegen Rechtsaf laat het bij liedjes zingen, zegt Van den Bergh.

Openbare orde en veiligheid verstoord

De woordvoerder van Nijmegen Rechtsaf haalt de brief van de burgemeester aan die hem persoonlijk door twee agenten werd overhandigd. Die voegden nog toe: 'Als we je zien ga je mee'.

Hij zou vorig jaar de openbare orde en veiligheid in Nijmegen hebben verstoord. 'U heeft een demonstratie van anti-zwartepietdemonstranten tegengewerkt door in groepsverband op dreigende wijze een spandoek af te pakken van de demonstranten. Uw actie heeft de nodige maatschappelijke onrust veroorzaakt.'

'Overtrokken bewoordingen', benadrukt Van den Bergh, 'dat hebben we niet gedaan, want het spandoek was verlaten. En het was ook geen officiële demonstratie, want ze kwamen zomaar ergens opduiken.'

Vorig jaar had net als dit jaar alleen Kick Out Zwarte Piet zich officieel gemeld. Maar uit vrees voor hun eigen veiligheid kwamen ze toch niet naar Nijmegen. De harde kern van NEC had op sociale media een oproep gedaan om ze niet op Nijmeegse grond te dulden onder het motto Schop ze de stad uut.

Kinderen moeten beschermd worden

De voorman van Nijmegen Rechtsaf citeert verder uit de brief: 'Tijdens de Sinterklaasintocht zullen veel, met name jonge kinderen aanwezig zijn. De belangen van hen om beschermd te worden tegen ongeregeldheden tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet dienen hierbij extra gewicht te krijgen'.

'Nou, dat is het enige argument waar ik honderd procent achter sta', verzucht Van den Bergh. Hij voelt zich alleen niet persoonlijk aangesproken en ziet het niet als een legitieme reden om hem tijdens de intocht uit het centrum te weren.

Groepje zeurpieten uit de Randstad

Aan het einde van de brief van de burgemeester citeert Van den Bergh: 'Tegen deze waarschuwing staat geen bezwaarmogelijkheid open'. 'Maar ja, dat kan hij natuurlijk allemaal wel schrijven, maar we gaan kijken of we juridisch iets kunnen doen. We voelen ons zeer tekort gedaan.'

'Hij hoort ook ónze burgemeester te zijn. En hij staat nu heel sterk voor een groepje zeurpieten uit de Randstad en weigert al jaren om met ons in gesprek te gaan. Hij stelt dat we alleen maar uit zijn op problemen veroorzaken en dat voelt als een mes in de rug. Nu gaat die kleine van mij alleen met zijn moeder naar de intocht, dat wordt ook hartstikke leuk natuurlijk.'

